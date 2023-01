Mbappé e Hakimi provano ad avere una vita normale a New York: travestiti per non farsi riconoscere Kylian Mbappé e Achraf Hakimi si stanno godendo assieme qualche giorno di vacanza negli Stati Uniti: a New York hanno realizzato il loro sogno di essere persone anonime tra la gente. Ma qualcuno li ha comunque riconosciuti…

A cura di Paolo Fiorenza

Kylian Mbappé e Achraf Hakimi in questi giorni sono in vacanza dopo essersi riuniti al PSG a fine 2022 in anticipo dalla conclusione dei Mondiali, dove erano arrivati molto avanti rispettivamente con la Francia (finale persa con l'Argentina) e il Marocco (semifinale persa proprio con i transalpini). Galtier li ha prima utilizzati in entrambe le partite di Ligue 1 contro Strasburgo e Lens, poi ha concesso loro di rilassarsi per un paio di settimane fino a metà gennaio.

Kylian Mbappé ha segnato il rigore decisivo nella vittoria del PSG sullo Strasburgo

"Kylian e Achraf avranno qualche giorno libero. Quello era il piano, giocare quelle due partite e poi recuperare", è stato l'annuncio del tecnico dei parigini dopo la brutta sconfitta contro il Lens, la prima stagionale del PSG. I due calciatori salteranno dunque il match di Coppa di Francia di venerdì prossimo contro lo Chateauroux e si rivedranno in campo in campionato l'11 gennaio in casa contro l'Angers o al più tardi il 15 in trasferta a Rennes. Un periodo di permesso ritenuto congruo, visto che sia Mbappé che Hakimi erano tornati a Parigi in grande anticipo, dopo solo pochi giorni di riposo dopo gli impegni in Qatar.

Si era trattato di un gesto di grande attaccamento alla squadra che era stato applaudito e dunque adesso nessuno ha avuto alcunché da eccepire su questa vacanza. I due giocatori – che sono anche grandi amici, come testimoniato anche dal bellissimo abbraccio al termine di Francia-Marocco ai Mondiali – hanno deciso di trascorrerla assieme viaggiando oltre oceano negli Stati Uniti. Ne hanno approfittato per andare ad assistere ad una partita NBA: erano presenti due giorni fa al Barclays Center di New York per godersi da bordo campo Brooklyn Nets-San Antonio Spurs. Una grande prova dei padroni di casa, arrivati alla 12sima vittoria di fila, con Kevin Durant e Kyrie Irving sugli scudi.

Ovviamente la presenza di Mbappé e Hakimi non è passata inosservata, con tanto di inquadratura sul maxi schermo dell'arena e successiva visita negli spogliatoi dei Nets, dove hanno salutato tutti i giocatori e ricevuto la maglia firmata da Durant.

Ma i due amiconi volevano godersi New York anche senza doversi difendere dai cacciatori di autografi ad ogni passo e così hanno escogitato un modo per cercare di passare inosservati nel fiume umano della Grande Mela. Approfittando del grande freddo che sta flagellando gli Stati Uniti, i due si sono imbacuccati più che potevano per rendersi irriconoscibili, con tanto di passamontagna, berretti e quant'altro.

Ed effettivamente con i soli occhi visibili non era facile capire chi fossero, eppure quando Mbappé e Hakimi si sono fermati per assistere ad uno spettacolo di alcuni artisti di strada, qualcuno è riuscito a capire che sotto quelle spoglie si nascondevano due campioni di fama mondiale e li ha filmati, rispettando comunque la loro volontà di non essere disturbati. Due persone anonime confuse tra la gente: la quotidianità per molti, un sogno invece per chi è braccato continuamente dai cacciatori di autografi e selfie.