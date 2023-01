Clima da resa dei conti nel Real Madrid: spunta una lista di 13 giocatori, non vanno bene Il Real Madrid è in grande difficoltà. Ancelotti ha visto svanire uno degli obiettivi stagionali e ha diversi problemi con una serie di calciatori, compresi alcuni dei titolarissimi.

A cura di Alessio Morra

Il Real Madrid dopo i Mondiali non è riuscito a confermare quanto fanno in avvio di stagione. I blancos secondo alcuni avrebbero fatto una preparazione atletica volta ad avere tanta gamba, tanta velocità dal mese di febbraio quando ritornerà la Champions, il terreno di caccia preferito, e si disputerà anche il Mondiale per Club, uno dei tanti obiettivi stagionali. Ma intanto i risultati sono negativi. Ancelotti cerca risposte immediate, ma non è facile perché all'interno dello spogliatoio c'è un clima da resa dei conti con 13 calciatori che per motivi differenti sono in difficoltà.

Nulla è perso, o quasi. Perché la Supercoppa di Spagna è andata, a Riad ha vinto il Barcellona e lo ha fatto anche nettamente. Il post Mondiale è stato complicato per i campioni d'Europa che hanno vinto due sole partite su cinque, hanno battuto 2-0 il Valladolid segnando due gol nel finale ma con un uomo in più e una squadra di Terza Divisione in Coppa del Re. Poi ko con il Villarreal, che è costato la testa della classifica, pari nella semifinale con il Valencia, poi piegato ai rigori, e sconfitta in finale di Supercoppa con il Barcellona.

Il Real Madrid ha perso 3–1 con il Barcellona la finale della Supercoppa di Spagna.

Perché il Real è in difficoltà? Se lo chiedono in parecchi. Sicuramente un problema fisico c'è, ma secondo quanto riportano i media spagnoli il problema riguarda un nutrito gruppo di calciatori che per motivi diversi hanno avuto una netta flessione. Ma chi sono i calciatori in grande difficoltà tra i campioni di Ancelotti?

Il tecnico italiano, uno dei più vincenti in assoluto, oltre che dei più navigati, spesso durante la prima parte di stagione aveva spesso detto: "Questa sarà una stagione diversa, non sapremo come arriveranno i calciatori dopo i Mondiali". E tra i 13 giocatori che secondo Marca vivono difficoltà ce ne sono ben cinque che hanno risentito di Qatar 2022.

Tra i calciatori in difficoltà c’è Toni Rudiger, che ha disputato anche i Mondiali con la Germania.

Per Valverde è stata una delusione enorme uscire subito con l'Uruguay, così come per Toni Rudiger fuori con la Germania. Hanno giocato poco invece Carvajal e Camavinga, mentre il grande percorso della Croazia ha stremato Luka Modric, che di anni ne ha 37.

Fisicamente non sono al meglio David Alaba, che i Mondiali non li ha disputati, Lucas Vazquez e Tchouameni, che è stata una delle rivelazioni della Francia ma che sconta tanto anche l'errore commesso in finale, che gli è costato anche degli orrendi insulti razzisti. Non è al top nemmeno il difensore Mendy. Nove titolari tutti in difficoltà. Sarebbe complicato per ogni squadra.

Il centrocampista francese ha disputato un grande Mondiale, ma ha fallito un rigore in finale.

Il problema è rappresentato anche dalle alternative che non rientrano nei piani di Ancelotti, che non si fida di quattro calciatori: Vallejo e Mariano, che fanno parte della rosa da tempo ma non hanno molto spazio, e nemmeno di Odriozola, lo scorso anno calciatore della Fiorentina, e di Eden Hazard, uno degli acquisti più sbagliati di sempre del Real. In queste condizioni è chiaro che il Madrid abbia delle difficoltà. Ma Ancelotti è pronto a ripartire a caccia dell'ennesimo successo.