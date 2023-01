Barcellona dominante sul Real Madrid, la Supercoppa è blaugrana: Xavi incarta Ancelotti Il Barcellona battendo 3-1 il Real Madrid ha vinto la Supercoppa di Spagna. Migliore in campo Gavi, il centrocampista del 2004 ha segnato e ha servito due assist.

A cura di Alessio Morra

Il Barcellona ha vinto la Supercoppa di Spagna. A Riad i catalani hanno battuto in finale per 3-1 il Real Madrid. Xavi conquista il primo titolo da allenatore con i blaugrana che mandano un messaggio molto preciso alla squadra di Ancelotti rivale diretta per il titolo nella Liga. Grandi protagonisti i giovani Gavi e Pedri, a segno ovviamente Lewandowski, al primo centro nel ‘Clasico'.

Nessuno la snobba la Supercoppa, che in Spagna da qualche anno ha una formula interessante – quella del mini-torneo con semifinali e finale. Sia Real che Barcellona hanno avuto bisogno dei rigori per piegare rispettivamente Valencia e Betis. In finale non c'è stata storia. L'equilibrio è durato una mezz'ora, poi il gol di Gavi che è stato il migliore in campo.

Il gioco, il bel gioco, quello che da sempre predica il Barcellona si è visto eccome. Gavi al 32′ chiude un'azione bellissima, l'assist è di Lewandowski. Il classe 2004 insacca e festeggia con tutti i crismi. Il Real sbanda, prova a tenere, ma prima dell'intervallo c'è il 2-0. Gavi ricambia il favore. Stavolta è lui l'assist-man per il polacco che da due passi mette in buca d'angolo. Raddoppio letale.

Xavi conosce bene Ancelotti, lo ha elogiato prima dell'incontro sia dal punto di vista tecnico che umano e lo conosce talmente bene che è riuscito a bloccare tutte le sue fonti di gioco. La lezione subita nel ‘clasico' di campionato dello scorso ottobre l'ha capita l'ex centrocampista che nella ripresa ha alzato le braccia al cielo quando al 69′ ha realizzato il gol del 3-0 Pedri, su assist di Gavi che è stato davvero superbo.

Al 93′ per rendere, quantomeno, meno amara la serata Karim Benzema ha realizzato gol della bandiera, migliorando così il suo score nella storia dei migliori bomber all-time del Real Madrid. Un gol utile ai fini delle statistiche. Perché è il Barcellona a festeggiare, 3-1 e primo titolo per Xavi da allenatore con i catalani, ottavo in assoluto.

Per il Barcellona è il novantatreesimo trofeo in assoluto. I catalani detenevano già il record di Supercoppe di Spagna. Xavi vince l'ottavo titolo da tecnico, ma il primo con la ‘sua' squadra. Per Pedri e Gavi è rispettivamente il secondo e primo trofeo.