Clamoroso in Premier, Okafor segna a Vicario con due palloni in campo: ma non è come sembra, gol regolare

Situazione ai limiti dell’assurdo in Premier League, durante il gol di Okafor in Leeds-Tottenham: in campo ci sono due palloni, immortalati fotografie e immagini in diretta TV. Ma è tutto a posto: la rete dell’ex Milan è perfettamente regolare.

L'ex Milan Noah Okafor è tornato al gol in Premier League, siglando il suo secondo gol stagionale con la maglia del Leeds in campionato, ma a molti non è sfuggita la sequenza dell'azione della rete, in cui si sono notati in area di rigore due palloni in campo contemporaneamente poco prima che l'attaccante trovasse il momentaneo pareggio contro il Tottenham. Motivo per cui, secondo regolamento, sarebbe stato tutto da annullare. Ma non è come sembra: malgrado la doppia presenza dei palloni, tutto è stato regolare.

Okafor segna per il Leeds, ma ci sono due palloni in campo

Okafor ha fatto sognare i tifosi del Leeds a Elland Road nel match casalingo contro il Tottenham sabato 4 ottobre quando ha riacciuffato gli Spurs sull'1-1: azione insistita dei padroni di casa fino all'entrata in area dell'ex Milan che si è ritrovato sul destro il tiro perfetto per il pareggio, dopo una respinta sporca e corta del portiere avversario. Ma qualche metro lì vicino c'era un altro pallone che era entrato in campo proprio all'altezza del primo palo.

I due palloni in campo al momento del gol: ma è tutto regolare

Le immagini televisive sono state evidenti: quando Okafor mette a segno l'1-1 un altro pallone è vicino a Vicario. Anche diverse fotografie e immagini hanno immortalato la doppia sfera contemporanea sul terreno durante l'azione del Leeds.

Ma nessuno si è lamentato, zero proteste e lo stesso Vicario ha poi preso il secondo pallone, togliendolo dal rettangolo di gioco. Malgrado l'effetto ottico schiacciante e lampante, si trattava infatti di un palloncino gonfiabile, a forma proprio di palla da calcio, con tanto di esagoni bianco e neri che ha tratto tutti in inganno. Non chi era in campo perché i giocatori non hanno accennato alcuna lamentela e l'arbitro Bramall ha subito convalidato la rete.

Il gol di Okafor inutile: il Leeds cade in casa contro il Tottenham

La rete di Okaford non è però servita a evitare al Leeds la sconfitta interna contro il Tottenham. Gli Spurs si erano infatti portati in vantaggio con Tel dopo solo 23 minuti. Poi il pareggio della speranza di Okafor che aveva concluso il primo temo, prima della rete decisiva che è valsa 3 punti per gli ospiti con la rete siglata da Kudus.