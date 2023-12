Chiellini annuncia di voler tornare alla Juve: lancia un messaggio chiaro sul ruolo da ricoprire Giorgio Chiellini annuncia il desiderio di voler tornare alla Juventus. Non sa bene in quale ruolo ma sicuramente ha mandato un messaggio chiaro sulle sue intenzioni: “Ho una laurea in economia”.

Giorgio Chiellini sta vivendo una sorta di seconda vita ai Los Angeles FC. Dopo aver vinto per la seconda volta consecutiva il titolo in MLS, domani affronterà il Columbus Crew nella finale della MLS Cup. Quella di domani è anche l'ultima partita sotto contratto di Chiellini, con la prospettiva del ritiro sullo sfondo. L'ex capitano della Juventus e della nazionale campione d'Europa in carica ha giocato 28 partite in tutte le competizioni per i LAFC, comprese tutte e quattro le partite dei playoff.

Ma prima di andarsene, il 39enne ha la possibilità di aggiungere un altro trofeo alla sua bacheca. Nel corso di un'intervista rilasciata a The Athletic, Chiellini ha affrontato diversi argomenti: dal ruolo del suo successore in difesa nel calcio italiano fino a tanti altri argomenti, come ad esempio un ritorno alla Juventus nel caso in cui dovesse finire la sua carriera a giugno: "Lì ho trascorso metà della mia vita, non vedo l'ora di tornare allo stadio e vederli giocare".

Chiellini è enigmatico circa una sua permanenza in MLS: "Devo parlare con la famiglia e capire i nostri obiettivi. Ma resterò sicuramente a Los Angeles fino a giugno del prossimo anno. Vedremo". Molto più chiaro è invece il suo pensiero circa un suo possibile ingresso alla Juventus. Dopo le dimissioni del vecchio Cda bianconero con a capo Andrea Agnelli e la rivoluzione societaria che si è avuta di conseguenza all'interno del club della Vecchia Signora, il nome di Chiellini circolava fin da subito con grande insistenza. "La mia aspirazione è lavorare di più nel management – ha spiegato Chiellini – Ho una laurea in economia e un MBA in calcio. Fare l'allenatore richiede invece una tale dedizione al lavoro, e ora non la sento".

Ecco perché alla Juventus si potrebbero aprire le porte proprio a un suo inserimento in quella posizione: "Non voglio essere un bugiardo, nel mio futuro vedo la Juventus – ha detto – Non so in quale posizione, ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita. Sono ancora molto legato a ognuno di loro e sono molto felice che stiano facendo una buona stagione". Chiellini trascorrerà il Natale in Italia: "Non vedo l’ora di tornare allo stadio e guardarli, ma non ho fretta – ha aggiunto ancora – Mi sto godendo la vita qui con la mia famiglia".

A proposito della squadra di Allegri ha poi aggiunto: "Hanno fatto bene a riprendersi quest’anno dopo una stagione così dura l’anno scorso, dentro e fuori dal campo – spiega – Sono più costanti in campionato quest’anno; questa è stata la loro debolezza l'anno scorso. Vedremo se riusciranno a stare vicini all'Inter entro marzo. Forse, se l'Inter andrà lontano in Champions League, riuscirà a riprenderla. Ma sarà dura, la favorita adesso è l'Inter, le sfavorite sono le altre squadre".