Champions League oggi in TV, le partite dei gironi: orari e dove vederle Le partite della Champions League in programma martedì 3 ottobre per la seconda giornata della fase a gironi: ecco gli orari TV dei match e dove vedere le italiane in campo.

A cura di Ada Cotugno

La Champions League torna in campo per la seconda giornata della fase a gironi: martedì 3 ottobre le squadre impegnate nella competizione scenderanno in campo per il secondo appuntamento e in programma ci sono diversi big match.

Impegni di altissimo profilo anche per le italiane: martedì l'Inter ospiterà a San Siro il Benfica, mentre il Napoli accoglierà il Real Madrid nella partita più attesa dagli azzurri di tutto il girone che prevede anche Union Berlino-Braga. Tra le altre grandi partite del secondo turno di Champions ci sarà anche Manchester United-Galatasaray con Salisburgo-Real Sociedad per lo stesso girone dei nerazzurri. Qui il calendario completo della 2ª giornata.

Champions League 2023, le partite: gli orari TV

Questi sono gli orari delle gare e i canali dove vederle. Le partite di Champions League del prossimo turno in TV:

Martedì 3 settembre

ore 18:45 Union Berlino-Braga – Sky Sport Uno (201)

ore 18:45 Salisburgo-Real Sociedad – Sky Sport Arena (204)

ore 21:00 Manchester United-Galatasaray – Sky Sport 254 e Sky Sport 251

ore 21:00 Copenhagen-Bayern – Sky Sport 255, Sky Sport 251

ore 21:00 Lens-Arsenal – Sky Sport 256, Sky Sport 251

ore 21:00 PSV-Siviglia – Sky Sport 257 e Sky Sport 251

ore 21:00 Napoli-Real Madrid – Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4k (213)

ore 21:00 Inter-Benfica – Sky Sport Calcio (202), Canale 5

Dove vedere la Champions League in TV e streaming

Il match delle 21 tra Napoli e Real Madrid sarà trasmesso a pagamento su Sky, con i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4k (213). Sarà inoltre disponibile il sevizio streaming su Sky Go, servizio gratuito dedicato agli abbonati della pay tv, NOW e Mediaset Infinity.

Inter-Benfica sarà trasmessa da Sky sul canale SkySport Calcio (202), ma potrà essere visibile gratuitamente da tutti anche in chiaro con la diretta in contemporanea su Canale 5.

Tutti i match si potranno seguire in diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go, Mediaset Infinity e NOW.