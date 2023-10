Borussia Dortmund-Milan, dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Sky o Amazon Prime: le formazioni della partita di Champions Borussia Dortmund-Milan è una della partite principali della 2ª giornata di Champions League. La sfida si disputerà stasera in Germania, calcio d’inizio alle 21. Diretta TV e streaming in esclusiva su Prime Video. Le ultime news sulle formazioni di Pioli e Terzic.

A cura di Alessio Morra

Il Milan sfida il Borussia Dortmund nella seconda partita della fase a gironi della Champions League. Dopo il pari all'esordio contro il Newcastle, la formazione di Pioli a caccia dei 3 punti. La partita Borussia Dortmund-Milan si gioca oggi, 4 ottobre, alle ore 21:00 al Signal Iguna Park di Dortmund e sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva su Prime Video, anche gratis.

Il Milan è finito nel raggruppamento più complicato di tutta la Champions League e la sfida di stasera a Dortmund sarà forse la madre di tutte le battaglie. Perché sia il Borussia che il Milan non possono già sbagliare: la classifica del girone F vede i rossoneri secondi insieme al Newcastle e il Borussia ultimo a 0 punti dopo il ko per 2-0 in casa del PSG con i francesi per ora al primo posto del raggruppamento e impegnati questa sera contro il Newcastle.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Milan: Pioli costretto a rinunciare a Loftus-Cheek conferma il 4-3-3 e lancia a metà campo Musah e Pobega, poi i titolarisimi. 3-5-2 per il Borussia Dortmund con l'ex Juve Emre Can a metà campo. Mentre in avanti giocano Adeyemi e Malen.

Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyemi, Malen.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Pobega, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Partita: Borussia Dortmund-Milan

Quando: mercoledì 4 ottobre 2023

Orario: 21:00

Dove: Signal Iduna Park, Dortmund

Diretta TV: Prime Video

Diretta streaming: Prime Video

Competizione: Champions League, 2ª Giornata

Dove vedere Borussia Dortmund-Milan in diretta TV su Sky, Canale 5 o Prime Video, il canale

Questa è una delle partite di Champions League che sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva da Prime Video. Solo gli abbonati di Amazon avranno la possibilità di seguire l'incontro in diretta. Non è previsto l'incontro live né in chiaro su Canale 5 né su Sky. Telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. A bordo campo Tarquinio e Siani. Mizzoni, Seedorf e Klose nello studio pre e post partita. Alla VAR Room di Prime Video l'ex arbitro Calvarese.

Borussia Dortmund-Milan, dove vederla in streaming

La partita tra il Borussia Dortmund e il Milan si potrà seguire in diretta streaming solo su Prime Video. Potranno farlo gli abbonati o sul sito o tramite l'App, che si può utilizzare anche cona Smart TV. Non è prevista la diretta streaming con Sky Go e nemmeno con Mediaset Infinity+.

Champions League, le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Milan

Milan senza Loftus-Cheek a centrocampo, dove giocano Pobega e Musah. Tridente con Leao, Giroud e Pulisic. 3-5-2 per i tedeschi con Adeyemi e Malen in attacco.