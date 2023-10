Newcastle-PSG, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Champions Il Newcastle ospita il PSG per il secondo turno della Champions League 2023-2024: si gioca al St.James’s Park mercoledì 4 ottobre alle ore 21 con diretta TV e streaming su Sky.

A cura di Vito Lamorte

Newcastle–PSG, dove vederla oggi in TV e streaming.

Il Paris Saint-Germain andrà a far visita al Newcastle United per il secondo turno della Champions League 2023-2024: le squadre di Luis Enrique e Eddie Howe giocano al St. James's Park oggi, mercoledì 4 ottobre 2023, alle ore 21 con diretta TV e streaming su Sky.

Dopo oltre vent'anni la casa del Newcastle riapre le porta alla Champions League: i padroni di casa stanno vivendo un buon momento in Premier League con 3 vittorie consecutive, oltre alla grande vittoria in Coppa di Lega ai danni del Manchester City. I Magpies hanno assorbito le critiche per il pareggio di San Siro contro il Milan e nelle ultime tre partite hanno segnato 11 reti non subendone nemmeno una.

Il PSG è partito bene in Champions battendo per 2-0 il Borussia Dortmund e vuole proseguire su questa scia per mettere un'ipoteca sul primo posto del gruppo. La squadra di Luis Enrique ha un grandissimo potenziale, ma nell'ultimo turno di Ligue 1 si è fermata in casa del Clermont (0-0): la vetta è lontana solo 2 punti ma ci sono ancora alcune cose da mettere a posto per l'ex CT della Spagna.

Le probabili formazioni di Newcastle-PSG. Howe si affiderà al tridente composto da Almiron, Isak e Gordon. Luis Enrique con Dembélé, Kolo Muani e Mbappé per colpire la difesa dei Magpies.

NEWCASTLE: (4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Burn; Longstaff, Bruno Guimaraes, Anderson; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe.

PSG: (3-4-3): Donnarumma; Danilo, Skriniar, Marquinhos; Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, Barcola; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique.

Partita: Newcastle-PSG

Dove: St.James's Park, Newcastle

Quando: mercoledì 4 ottobre

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky Sport, Mediaset Infinity+

Diretta streaming: Sky Go, Mediaset Infinity+, NOW

Competizione: Champions League, 2ª giornata Gruppo F

Dove vedere Newcastle-PSG in diretta TV su Sky o Canale 5/Prime Video, il canale

Newcastle-PSG sarà visibile in diretta TV e in chiaro solo su Sky per abbonati, con i canali di riferimento con Sky Sport (numero 253) e Sky Sport 4K (numero 14) oltre alla piattaforma Infinity+ di Mediaset. Non è prevista la messa in onda gratuita del match su Canale 5. Andrea Marinozzi racconterà Newcastle-PSG su Sky, mentre Riccardo Trevisani sarà il telecronista di Infinity+.

Newcastle-PSG, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Newcastle-PSG sarà trasmessa, solo per abbonati, su Sky Go, Infinity+ di Mediaset e NOW (servizio on-demand e a pagamento di Sky) a cui accedere utilizzando i consueti dispositivi.

Champions League, le probabili formazioni di Newcastle-PSG

Howe con il tridente formata Almiron, Isak e Gordon con Longstaff, Bruno Guimaraes e Anderson in mediana. A difesa della porta di Pope la linea sarà composta da Trippier, Lascelles, Schar e Burn.

Luis Enrique propone il castello difensivo con Danilo, Skriniar e Marquinhos a protezione della porta di Donnarumma. Hakimi e Barcola sulle corsie laterali, Vitinha e Fabian Ruiz in mezzo al campo con il tridente formato da Dembélé, Kolo Muani e Mbappé.

NEWCASTLE: (4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Burn; Longstaff, Bruno Guimaraes, Anderson; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe.

PSG: (3-4-3): Donnarumma; Danilo, Skriniar, Marquinhos; Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, Barcola; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique.