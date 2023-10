Celtic-Lazio, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Champions Celtic-Lazio è la partita del Girone E di Champions, si gioca alle 21 al Celtic Park di Glasgoew. Diretta tv e streaming in chiaro (solo per abbonati) su Sky Sport e Infinity+. Le ultime news sulle formazioni di Rodgers e Sarri.

Lazio in campo al Celtic Park per la seconda partita del girone di Champions. Diretta tv su Sky e Infinity+.

La Lazio gioca con il Celtic la seconda partita del Girone E di Champions League 2023-2024. La gara si disputa alle 21 al Celtic Park di Glasgow (in Scozia) e rappresenta già uno snodo importante per la classifica del gruppo. Il match sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) sui canali di Sky e Mediaset Infinity+, non è prevista la messa in onda gratuita per tutti su Canale 5.

Il Celtic di Brendan Rodgers arriva all'incontro con i biancocelesti con l'acqua alla gola e la necessità di sfruttare il fattore campo per cancellare la sconfitta di Rotterdam col Feyenoord (2-0) così da conquistare i primi 3 punti del torneo. Serve un successo per sperare nell'aggancio al secondo posto e nella qualificazione agli ottavi. La Lazio di Maurizio Sarri è in ripresa dopo un avvio di stagione difficile in campionato mentre in Champions, alla luce del buon pareggio con l'Atletico Madrid alla prima giornata (1-1), ha dato segnali incoraggianti. Fu un gol del portiere, Provedel, ad acciuffare i colchoneros nel recupero: una prodezza celebrata anche dalla Uefa, che l'estremo difensore aveva già fatto una volta e ripetuto con eguale destrezza e furbizia con gli spagnoli. Per vincere in Scozia, però, servirà dell'altro così da allungare il passo in graduatoria.

Le probabili formazioni di Celtic-Lazio. Moduli speculari per le due squadre (4-3-3) ma situazione più complessa per gli scozzesi che tra i pali hanno una ‘vecchia' conoscenza del calcio italiano: Hart, portiere che in Serie A ha giocato col Torino. Capitolini aggrappati al tridente composto da Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni innescato dalle magie di Luis Alberto.

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Taylor, Phillips, Scales; Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma. Allenatore: Rodgers.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Partita: Celtic-Lazio

Dove: Celtic Park, Glasgow

Quando: mercoledì 4 ottobre

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky Sport, Mediaset Infinity+

Diretta streaming: Sky Go, Mediaset Infinity+, NOW

Competizione: Champions League, 2ª giornata Gruppo E.

Dove vedere Celtic-Lazio in diretta TV su Sky o Canale 5/Prime Video, il canale

Per Celtic-Lazio non è prevista diretta in chiaro per tutti su Canale 5. La partita sarà invece visibile in esclusiva per gli abbonati di Sky sui canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport (252) e per gli utenti registrati a Mediaset Infinity+.

Celtic-Lazio, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Celtic-Lazio sarà visibile – sempre se abbonati – attraverso Sky Go, la piattaforma in streaming Infinity+ di Mediaset oppure collegandosi a NOW (servizio di streaming on demand e a pagamento di Sky).

Champions League, le probabili formazioni di Celtic-Lazio

A Glasgow la Lazio troverà un clima molto caldo per la passione dei tifosi del Celtic e per l'importanza della posta in palio. Rodgers fa la conta dei disponibili per schierare la migliore formazione possibile. Sarri col 4-3-3 che ha nella fantasia di Luis Alberto la risorsa maggiore per mettere in moto il tridente d'attacco.

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Taylor, Phillips, Scales; Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma. Allenatore: Rodgers.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.