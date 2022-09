Champions League oggi in TV, dove vedere le partite: in campo Salisburgo-Milan e PSG-Juventus Dove vedere le partite di Champions League in TV oggi martedì 6 settembre. La Juve gioca a Parigi contro il PSG e il Milan affronta in trasferta il Salisburgo, entrambi i match sono in programma alle 21:00. PSG-Juventus sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e su Sky (per abbonati). Salisburgo-Milan è visibile in TV su Sky e Infinity+.

Dove vedere in diretta Tv e in streaming le partite PSG–Juventus e Salisburgo–Milan della prima giornata di Champions League.

Tutte le partite di Champions League di martedì 6 settembre e dove vederle in TV e streaming su Amazon, Sky e Mediaset Infinity. Oggi e domani (mercoledì 7 settembre) si giocano le gare della prima giornata del calendario della fase a gironi 2022-2023. Juventus (Girone H) in trasferta a Parigi contro il PSG, Milan in Austria per affrontare il Salisburgo (Girone E) scandiscono questa sera il debutto delle italiane in Coppa. Domani toccherà al Napoli che al Maradona ospita il Liverpool (Girone A) e all'Inter che riceve il Bayern Monaco a San Siro (Girone C). Tutti i match delle italiane si disputeranno alle ore 21:00.

A completare il quadro delle partite di oggi, il Real Madrid campione in carica esordisce in Scozia, sul campo del Celtic (Girone F). Il Manchester City vola in Spagna e a Siviglia (Girone G) troverà un ambiente molto caldo. Più agevole sulla carta il compito del Chelsea con la Dinamo Zagabria (Girone E, ore 18:45), avversario che sulla carta non sembra essere all'altezza dei Blues. Benfica–Maccabi Haifa (Girone H, quello dei bianconeri), Borussia Dortmund–Copenaghen (Girone G, ore 18:45), Lipsia–Shakhtar Donetsk (Girone F) chiudono la griglia del palinsesto.

PSG-Juventus in tv in chiaro su Mediaset, l'orario della partita

PSG-Juventus è in programma alle ore 21:00 e sarà trasmessa diretta Tv e in chiaro (e senza alcun costo aggiuntivo) su Canale 5 e Sky (ma solo per abbonati). Gli utenti del network satellitare potranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Per chi volesse seguire la partita tra la squadra di Galtier e quella di Allegri in diretta streaming potrà farlo in forma gratuita collegandosi al sito sportmediaset.mediaset.it oppure scaricando la app di Mediaset Infinity (anche su Smart TV). Il live streaming di Sky sarà disponibile per gli abbonati attraverso il servizio Sky Go oppure NOW (previo pagamento del pass sport previsto).

A condurre la telecronaca saranno Massimo Callegari e Massimo Paganin per Mediaset mentre su Sky sarà condotta da Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi.

Salisburgo-Milan in TV e streaming su Sky

Dove vedere Salisburgo-Milan? Il fischio d'inizio del match è per le ore 21:00. La diretta Tv in chiaro e in streaming della prima partita della squadra di Stefano Pioli sarà riservata solo agli abbonati di Sky e di Mediaset attraverso la piattaforma Infinity+. Sul network satellitare i tifosi milanisti potranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport Action (numero 206), Sky Sport (numero 253) oppure su Infinity+ sfruttando una Smart TV. La visione in streaming sarà disponibile su Sky Go, NOW e Infinity+.

A occuparsi della telecronaca saranno Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese per Mediaset mentre su Sky sarà condotta da Federico Zancan e Luca Marchegiani.

Le partite di Champions League di oggi 6 settembre 2022

Due gli slot orari previsti per le partite: alle 18:45 e alle ore 21:00 quando andrà in onda la maggior parte dei match in calendario per oggi 6 settembre. Sul sito della Uefa il programma completo degli incontri: