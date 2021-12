Cassano spiega il calcio a Riccardo Trevisani: “Sei un incompetente, non capisci un ca**o” Antonio Cassano scatenato contro Riccardo Trevisani, voce di punta del calcio a Mediaset: “Nella vita bisogna essere di un colore…”.

A cura di Paolo Fiorenza

L'assegnazione del Pallone d'Oro 2021 a Leo Messi ha lasciato dietro di sé una scia di polemiche: il giorno dopo la cerimonia organizzata da France Football – mentre il campione argentino del PSG sistemava il suo sesto trofeo nel salotto di casa – su media e social infuriava il dibattito su una votazione che a detta di molti giocatori avrebbe penalizzato il più meritevole Lewandowski. Il bomber polacco del Bayern potrebbe peraltro essere ‘risarcito' con la consegna del Pallone d'Oro del 2020, che avrebbe vinto a mani basse e che non era stato assegnato a causa della pandemia.

Un'ipotesi che trova completamente d'accordo Antonio Cassano, intervenuto come d'abitudine ai microfoni della Bobo TV su Twitch: "France Football deve dare il Pallone d’Oro 2020 a Robert Lewandowski, perché è stato di gran lunga il più forte giocatore di quella stagione, al di sopra di tutto e tutti, come vittorie individuali e di squadra. Ha vinto tutto, superando il record di Gerd Muller. E Messi, che è immenso, ragazzo intelligente di una umiltà unica, lo ha detto sul palco, quando milioni di persone lo stavano ascoltando, che il Pallone d'Oro 2020 andava dato a Lewandowski. Chapeau a sua maestà Leo".

Nessun dubbio invece sul Pallone d'Oro dato quest'anno a Messi, anzi Cassano si scaglia contro Riccardo Trevisani, voce di punta del calcio a Mediaset dopo la lunga militanza a Sky, per una dichiarazione che non può perdonargli: "Caro Riccardo Trevisani, il giorno che Messi ha vinto ti sei permesso di dire che la Copa America non contava. Caro Riccardo Trevisani, siccome hai gli occhiali, mettili doppi. Poi ti mando pure un messaggio, caro Riccardo Trevisani, sai quanta stima ho di te come telecronista, ma se tu ti azzardi a dire che la Copa America è una roba da zero a zero, sei un incompetente".

"Te lo dico con la stima che ho, perché io non faccio prigionieri – continua il barese – Perché è un’ingiustizia quello che hai detto, è una roba gravissima, perchè è molto più complicato giocare in Sudamerica e vincere la Copa America che fare l'Europeo. Sicuramente le squadre europee sono più forti, ma giocare in Sudamerica… E tu tra virgolette dici ‘cosa ha vinto quest'anno, la Copa America, conta pure la Copa America?'… Caro Riccardo Trevisani, con tutta la stima che ho, se realmente tu lo pensi non capisci un cazzo, se invece lo hai detto solo per fare la sceneggiata ti capisco, però nella vita bisogna essere di un colore, caro Riccardo…". Come sempre, Fantantonio non usa giri di parole per mandare i suoi messaggi a chi di dovere.