Cassano questa volta sta con la Juve: “Dybala avrebbe dovuto solo ringraziare il cielo” Intervenuto alla Bobo TV, Cassano si è schierato dalla parte della Juventus dopo il mancato rinnovo di Paulo Dybala preludio all’addio. Il barese ha confermato i limiti dell’argentino.

A cura di Marco Beltrami

Ultimi mesi da giocatore della Juventus per Paulo Dybala. Si è chiuso con la fumata nera il tormentone relativo al rinnovo dell'argentino che a fine giugno lascerà Torino a parametro zero, per una nuova avventura professionale. Un divorzio che ha diviso i tifosi bianconeri, tra chi si è schierato dalla parte del numero 10 e chi invece ha appoggiato la decisione del club. A fare chiarezza sulla dinamica della trattativa, ci ha pensato l'ad della Juve, Arrivabene che ha spiegato i motivi del dietrofront rispetto ad ottobre quando c'era stato un accordo di massimo con la Joya.

Le valutazioni effettuate sul rendimento di Dybala, pesantemente condizionato dagli infortuni, e sulla sua posizione non più centrale nel progetto (soprattutto dopo l'arrivo di Vlahovic) hanno spinto i vertici della Juventus a fare un passo indietro, senza nemmeno alla fine concretizzare la possibile offerta al ribasso che già era stata rispedita al mittente dall'entourage dell'argentino. Inevitabilmente questa scelta ha fatto discutere, alla luce del peso specifico che Dybala ha sempre avuto per i tifosi, anche per il suo status di capitano e per la sua considerazione in passato di possibile erede di Del Piero (mai concretizzatasi però nei fatti).

Della vicenda si è parlato anche sulla Bobo TV, con Antonio Cassano che questa volta ha deciso di schierarsi dalla parte della Juventus. D'altronde l'ex attaccante si è dimostrato coerente nel suo pensiero su Dybala, che anche in passato ha considerato sopravvalutato. Il barese reputa giusta la decisione del club di non rinnovare il contratto dell'argentino, che a suo dire al di là degli infortuni, ha dato poco ai bianconeri: "La Juve fa bene a non rinnovare il contratto. Non possono puntare su di lui, perché non può avere quella responsabilità, non è all'altezza. Non è un campione, non è un fuoriclasse ma un giocatore al di sopra del normale con sprazzi e qualità. Per me la Juve ha dato molto di più a lui, di quello che lui ha dato alla Juve".

Vlahovic centro del progetto, Dybala non funzionale

Cassano ha sottolineato come Dybala non sia stato decisivo nelle partite importanti, eccezion fatta per poche occasioni. Anche per questo l'ex Palermo avrebbe dovuto solo ringraziare a suo dire il fatto di essere in bianconero, rinunciando anche a velleità contrattuali: "Per tutti i soldi che gli ha dato la Juve, dovrebbe dire ‘Quanto mi date 10 euro? Accetto a 8'. Firmi alla Juve e devi dire ‘Viva Gesù', sei nella miglior squadra in Italia, che ti fa star bene e dove la gente ti vuole bene. Agnelli ha fatto molto molto bene. In questi 7 anni, ha giocato con Higuain e ha fatto acqua. Si punta su Vlahovic e fa acqua, con Cristiano Ronaldo non ne ha parliamo, lo ha offuscato".

E per la prima volta Cassano si trova d'accordo anche con l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, che ha messo Vlahovic al centro del nuovo progetto Juventus. A detta dell'ex calciatore del Real, l'attaccante serbo ha già meritato questo tipo di valutazioni: "Ogni volta che viene qualcuno più forte di lui, invece di evolversi e di migliorare con personalità, si c**a nelle braghe. Sono d’accordo al 100% con la Juve. Doveva ringraziare la Juve perché lo ha preso dal Palermo e gli ha dato tantissimi soldi per quello che è il suo valore. Questo sarebbe stato il suo ringraziamento. Magari avrà un accordo con altre squadre. Se la Juve non fa uno sforzo su un giocatore a 29 anni significa che anche loro si sono messi l’anima in pace. È forte, ma non è un campione. Ora hanno puntato su Vlahovic, che in due mesi ha fatto meglio in partite decisi vedi quello che Dybala ha fatto in 7 anni".

E a proposito del suo futuro, Cassano ha anche un consiglio per l'Inter, una delle società che potrebbe offrire un nuovo contratto a Paulo Dybala: "Probabilmente andrà all'Inter. L’unica in Italia potrebbe essere quella con Marotta che fa il gioco delle 3 carte, sceneggiate ecc. Io però a quel punto mi terrei Alexis Sanchez".