Lo shock della famiglia di Dybala: “Incredibile”. Ma ora incontrerà subito l’Inter Niente rinnovo e addio alla Juventus a fine stagione per la Joya, pronto per una nuova avventura professionale. E l’ipotesi di un Dybala all’Inter è tutt’altro che campata in aria.

A cura di Marco Beltrami

Paulo Dybala a fine stagione lascerà la Juventus. All'indomani del ritorno al gol contro la Salernitana, è arrivata la fumata nera nella trattativa per il rinnovo dell'argentino preludio alla separazione della prossima estate quando il suo contratto andrà in scadenza. Dopo 7 stagioni, la maglia numero 10 e la fascia di capitano, l'attaccante vivrà una nuova avventura professionale. Uno shock per tutti i tifosi che lo hanno sempre considerato un idolo, e anche per i familiari, come confermato dalla prima reazione social del fratello. Cosa c'è alle porte? L'Inter e in particolare Marotta hanno già fiutato la possibilità dell'affare.

Perché Dybala non rinnova con la Juventus, cosa è successo

La rottura tra Paulo Dybala e la Juventus nasce lontano. Ad inizio 2022 tra le parti è calato il gelo, quando il club ha deciso di cambiare la proposta di rinnovo presentata ad ottobre, su cui c'era già un'intesa di massima. Da 8 milioni di euro fissi, più 2 di bonus, si è passati a 6 più bonus, anche in considerazione dei tanti problemi fisici dell'attaccante argentino che hanno spinto la società a "cautelarsi". Una tensione venuta fuori anche dopo l'Udinese, quando a margine delle dichiarazioni dell'Ad Arrivabene ("Non mi confronto con nessuno, quello che ho detto per lui vale per tutti. Voglio vedere carattere, grinta e voglia di vincere da chi porta la maglia numero 10 della Juventus"), Paulo prima esultò in maniera polemica e poi affermò di "non avere niente da dimostrare".

La reazione del fratello di Dybala alla rottura con la Juventus

Quando le parti si sono ritrovate oggi, ecco che le complicazioni degli ultimi mesi, hanno portato alla rottura definitiva. La Juventus che con l'ingaggio a gennaio di Vlahovic ha già voluto dare un segnale forte, guarda avanti, così come Paulo che forse già ha metabolizzato la prospettiva di un addio. Sicuramente chi è rimasto quasi senza parole, per il mancato accordo sono le persone vicine al calciatore come per esempio il fratello. Gustavo Dybala in una delle sue stories di Instagram ha postato un emblematico "incredibile".

L’esultanza polemica di Dybala dopo il gol all’Udinese

Dybala all'Inter, gli scenari per il futuro di Paulo

Cosa succede ora a Dybala? Il calciatore è libero di trattare con altri club, a cui si potrà legare subito dopo il 30 giugno 2022 quando scadrà il suo contratto con la Juventus. Non è un mistero il fatto che l'Inter sia nella lista delle pretendenti per l'argentino, con l'amministratore delegato Marotta che lo conosce molto bene, suo grande estimatore. Nei prossimi giorni, dovrebbe esserci già un incontro tra l'agente di Dybala e l'ex dirigente della Juventus per sondare il terreno su un possibile futuro condiviso. La prospettiva di assicurarsi Dybala a zero è intrigante e non solo per il club del capoluogo lombardo.

Non bisogna dimenticare che sulle sue tracce da tempo, ci sono anche due big come Atletico Madrid e Barcellona. Simeone da sempre ha dimostrato di apprezzare molto il suo connazionale, e i catalani vogliono continuare ad allestire una rosa competitiva, piazzando un altro colpo gratis.