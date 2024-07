Maresca taglia sei giocatori dalla tournée del Chelsea: a sorpresa c’è anche un italiano

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Appena arrivato al Chelsea, Enzo Maresca ha subito dovuto fare una cosa prima di ogni altra: sfrondare la rosa gigantesca dei Blues, realizzata per accumulo fatto senza alcun senso e per lo più a peso d'oro sotto la (per ora fallimentare) gestione Boehly. I primi nodi sono venuti al pettine nelle scorse ore, quando il 44enne tecnico campano – reduce dalla strepitosa stagione al Leicester, coronata dalla promozione in Premier League – ha comunicato la lista dei convocati per la tournée prestagionale del Chelsea negli Stati Uniti: dall'elenco, al netto dei cinque giocatori le cui vacanze sono state prolungate per gli impegni con le nazionali e dell'infortunato Djordje Petrovic, mancano sei nomi importanti, tra cui Romelu Lukaku, che si è promesso al Napoli di Conte e aspetta l'evoluzione della situazione Osimhen, ed anche l'italiano Cesare Casadei.

Cesare Casadei escluso dai convocati di Maresca: il Chelsea aspetta offerte

Un'esclusione quest'ultima un po' a sorpresa, visto che il 21enne centrocampista dell'Italia Under 21 è uno dei nostri migliori talenti e ha giocato l'anno scorso proprio sotto Maresca nel Leicester: un prestito durato il primo semestre di stagione, prima che il Chelsea – all'epoca allenato da Pochettino – lo richiamasse a Londra lo scorso gennaio. Casadei peraltro era stato un investimento importante per un 19enne: i Blues nell'estate del 2022 lo avevano prelevato dall'Inter pagandolo 15 milioni di euro più 5 di bonus.

Cesare Casadei con Enzo Maresca al Leicester nel settembre scorso

I media Oltremanica riferiscono che – come gli altri giocatori ‘tagliati' – Casadei potrebbe essere ceduto, qualora arrivasse l'offerta giusta. Nelle ultime ore è saltato fuori lo Strasburgo, squadra di Ligue 1, come possibile destinazione. Detto del ragazzo di Ravenna e di Lukaku, per il cui approdo al Napoli sembra solo questione di tempo, gli altri quattro calciatori esclusi dalla lista dei 28 convocati che voleranno negli Stati Uniti – dove mercoledì giocheranno la loro prima partita del tour contro il Wrexham in California – sono Kepa Arrizabalaga, Trevoh Chalobah, David Datro Fofana e Malang Sarr: tutti ugualmente in lista di uscita dal club.

Casadei esulta dopo aver segnato in Italia-Lettonia Under 21 lo scorso marzo

La gestione folle del Chelsea di Boehly: quattro calciatori svalutati per 140 milioni totali

Se Chalobah e Sarr non sono costati niente al Chelsea (il primo proveniente dal vivaio londinese, il secondo arrivato a costo zero dal Nizza), la spesa complessiva per gli altri quattro è esemplificativa della gestione dissennata degli ultimi anni in casa Bleus: Lukaku, Casadei, Fofana e Kepa sono stati pagati complessivamente 190 milioni di sterline (oltre 220 milioni di euro), una somma che secondo i dati attuali di Transfermarkt si sarebbe supersvalutata, visto che i quattro ad ora valgono in totale 120 milioni di sterline (140 milioni di euro) in meno.