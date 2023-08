Cesare Casadei fa un esordio fantastico con il Leicester: entra e segna il gol decisivo nel recupero Cesare Casadei ha esordito in modo favoloso con il Leicester. Il giovane talento italiano è entrato in campo nella ripresa e ha deciso il match con il Cardiff con un gran gol nei minuti di recupero.

A cura di Alessio Morra

Che esordio per Cesare Casadei. Il giovane calciatore italiano ha disputato sabato scorso la prima partita con la maglia del Leicester, che disputa la Championship (la Serie B inglese) dopo una clamorosa retrocessione. L'ex giocatore dell'Inter è entrato in campo nella ripresa e ha deciso l'incontro con un gol in pieno recupero, regalando i tre punti alla squadra guidata da Enzo Maresca, che è così sempre a punteggio pieno.

Casadei è un classe 2003, un anno fa è stato acquistato dal Chelsea, che gli ha fatto fare esperienza con il Reading nella seconda metà del campionato 2022-2023. Il calciatore italiano è stato grandissimo protagonista nel Mondiale Under 20, che ha visto gli Azzurri qualificarsi per la finale, di quel torneo è stato il capocannoniere, ed anche per questo è diventato un uomo mercato. Il Chelsea ha deciso di fargli fare ancora esperienza e lo ha spedito al Leicester, dove può solo crescere con le sapienti mani di Maresca, che è stato fidatissimo collaboratore di Guardiola.

Nelle prime due giornate Casadei non è sceso in campo, ma nella terza è stato schierato dal 62′ dell'incontro con il Cardiff, quando il match era in perfetto equilibrio dopo i gol di Madivuada e Ramsey. Il Leicester spinge, vuole vincere e al 92′ trova il gol da tre punti, che realizza il ravennate Casadei. Un bel gol. Perché si è visto bene sia l'opportunismo del giovane azzurro che il grande senso della posizione. Vardy calcia, il tiro è respinto, Casadei si avventa, colpisce e insacca. Gol del 2-1. Tre punti, esordio perfetto con le Foxes.

La Championship è un campionato durissimo. Casadei avrà modo di giocare tanto e di fare esperienza in una squadra guidata da un allenatore dall'indubbio talento che vuole riportare subito il Leicester in Premier League. Dopo tre giornate il percorso è netto: tre partite e tre vittorie, tutte tiratissime. Primato in classifica con l'Ipswich Town, una storica squadra inglese.