Il Leicester torna in Premier League, Maresca fa una grande impresa: il purgatorio è durato un anno Il Leicester è stato promosso in Premier League. Le Foxes, guidate da Enzo Maresca, hanno conquistato la promozione dalla Championship alla Premier dopo il ko del Leeds.

A cura di Alessio Morra

Il purgatorio è durato un anno. Il Leicester è di nuovo in Premier League. Enzo Maresca ha vinto il suo primo campionato da capo-allenatore. Il tecnico italiano, allievo di Pep Guardiola, fa festa dopo la clamorosa e pesantissima sconfitta incassata dal Leeds, sconfitto 4-0 dal QPR nell'anticipo della 45ª giornata.

Era questione di giorni. La promozione delle Foxes sarebbe potuta arrivare lunedì, quando nel Monday Night il Leicester sarà in campo in casa del Preston North End. E invece arrivata davanti alla TV. La festa è partita perché il Leeds, secondo in classifica, e quindi ancora in piena corsa, è stato battuto, anzi travolto dal QPR. Il Leicester conquista così la promozione in Premier League con due turni d'anticipo, avendo quattro punti in più del Leeds, che ha da giocare solo una partita. Deve però continuare a spingere Maresca, perché ora va blindato il primo posto. Il Leicester ha 94 punti e può essere insidiato solo dall'Ipswich, che ne ha 89 ed ha la possibilità di scalzare il Leeds.

Per Maresca è il raggiungimento di un grande traguardo. Vice di Guardiola nella scorsa stagione, in cui il Manchester City aveva realizzato il treble, l'allenatore campano ha ricevuto l'offerta del Leicester, l'ha accettata e dopo meno di un anno è riuscito a portare il club, che nel 2016 vincendo la Premier League fece sognare il mondo del calcio, in Premier. 30 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte. Un avvio di campionato pazzesco con una lunga serie di vittorie consecutive.

86 gol fatti (miglior attacco per un gol) e soprattutto 39 subiti (miglior difesa). Numeri favolosi che certificano un'annata splendida per il Leicester e per Maresca, che dalla prossima stagione potrà sfidare Guardiola in Premier League. Tra i protagonisti, in campo, c'è stato anche Jamie Vardy, uomo simbolo del club, che a 37 anni è ancora un vero bomber con 16 gol in Championship.