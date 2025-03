video suggerito

Il video del giocatore del City che gioca a calcetto mostra il vero livello di un professionista La diffusione di un video in cui il trequartista del Manchester City e dell’Under 21 inglese James McAtee gioca a calcetto evidenzia la differenza abissale tra un calciatore professionista e tutti gli altri. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una cosa è vedere i calciatori dagli spalti o in televisione, mentre sono alle prese con altri calciatori professionisti, altra cosa è vederli calati in un contesto ‘normale', come può essere la partita di calcetto giocata il lunedì sera assieme agli amici del baretto. È lì che la differenza notevole di livello – sia fisico che tecnico – si palesa in tutta la sua evidenza e anche un giocatore che nel suo club di Premier League fa la riserva appare un mostro ingiocabile, mostrando chiaramente il motivo per cui lui a quello status ci è arrivato, diversamente dalla stragrande maggioranza di chi ha iniziato a tirare calci a un pallone fin da piccolo. È questa l'impressione suscitata da James McAtee, trequartista del Manchester City, nel vederlo in azione su un campo di calcetto.

James McAtee filmato mentre gioca a calcetto: sembra di un altro pianeta

Il filmato che vede il 22enne nazionale Under 21 inglese prendersi letteralmente gioco degli avversari su un campetto di erba sintetica evidenzia tutti gli aspetti in cui un calciatore professionista è abissalmente superiore a un giocatore amatoriale. In primis il controllo del pallone, che resta incollato al piede, tra tocchi, veroniche, passaggi e quant'altro. Ma anche la parte atletica fa la differenza in maniera impressionante: scatti nello stretto, allunghi in velocità, spallate agli avversari. McAtee sembra davvero giocare un altro sport rispetto a tutti gli altri presenti in campo, mostrando in maniera lampante il vero livello di un calciatore della Premier, peraltro neanche un titolare.

James McAtee viene fatto scaldare da Pep Guardiola: il 22enne è un panchinaro nel Manchester City

James McAtee, cresciuto nelle giovanili del Manchester City, è tornato la scorsa estate agli Sky Blues dal prestito allo Sheffield United, ben sapendo che avrebbe trovato poco spazio nella squadra di Pep Guardiola. Una previsione confermata dall'andamento della stagione, peraltro disastrosa per il City: il 22enne è rimasto ai margini, segnando comunque 6 gol in 21 presenze complessive, tra cui una tripletta in FA Cup contro il Salford City. Sono in molti a pensare che McAtee – il cui contratto scade nel 2026 – potrebbe esplodere altrove, qualora il City lo facesse partire definitivamente, così come è avvenuto per Cole Palmer, lasciato andare non senza rimpianti da Guardiola e affermatosi al Chelsea.