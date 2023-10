Caos nell’Italia Under 21, Nasti cacciato da Nunziata: ha litigato con un compagno Marco Nasti cacciato dall’Under 21 dopo la lite con un compagno di squadra. Caos tra gli Azzurrini che dovranno sfidare la Norvegia nel match di qualificazione agli Europei.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Nazionale Italiana sta vivendo ore di grande tensione dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su Dillingernews riguardanti lo scandalo scommesse. Il coinvolgimento nell'inchiesta della Procura di Torino di calciatori del calibro di Fagioli, Zaniolo e Tonali ha destabilizzato completamente l'ambiente azzurro. Una vicenda che sembra si stia allargando a macchia d'olio e che presto potrebbe rivelare nuovi dettagli. Nel frattempo però non è solo l'Italia di Spalletti a vivere ore di tensione. Già perché anche nella squadra U21 di Carmine Nunziata le cose di certo non vanno meglio.

Secondo quanto riferito dall'Ansa infatti ci sarebbe stata una lite tra gli azzurrini che ha portato lo stesso tecnico Nunziata a escludere dalla lista dei convocati il calciatore Marco Nasti per motivi disciplinari. L'attaccante del Bari, uno dei giocatori più attesi visto il suo rendimento con la squadra pugliese, e che ieri aveva segnato nel test contro l'U18, è stato allontanato a seguito di una lite con un compagno di squadra e farà quindi ritorno oggi al proprio club. Una decisione, l'ennesima di questa tormenta giornata, che agita ulteriormente le acque attorno all'ambiente azzurro.

L’esultanza di Nasti dopo il primo gol segnato con la maglia dell’Italia.

L’attaccante non sarà quindi a disposizione martedì a Bolzano per la sfida con la Norvegia prevista nel girone di qualificazione all’Europeo. Nasti aveva trovato il suo primo gol con l’U21 nella recente vittoria degli Azzurrini in Turchia lo scorso 12 settembre. Nunziata stava seriamente pensando di affidargli una maglia da titolare, complice anche l’infortunio di Lorenzo Colombo. Non è ancora chiaro cosa sia realmente accaduto all'interno del ritiro azzurro ma sta di fatto che Nasti da oggi tornerà a disposizione del Bari.

Leggi anche Quando si gioca la finale degli Europei di volley maschili tra Italia e Polonia, data e orario della partita

Il giocatore era stato molto seguito da Nunziata che puntava forte sulle sue giocate. Ora però dovrà farne a meno in una partita che metterà in palio tre punti pesanti per il passaggio del turno. Il giocatore, al Bari ma in prestito dal Milan, in questa stagione ha già messo a segno 2 gol nelle prime 9 partite di campionato. Nasti lo scorso anno aveva militato al Cosenza segnando 5 gol in Serie B venendo già da una stagione esaltante nella Primavera del Milan conclusa con ben 16 gol in 24 presenze in campionato.