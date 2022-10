Caos in Inghilterra, le due porte sono troppo alte: operai in campo, la gara inizia in ritardo Incredibile ciò che è successo prima di Hull City-Birmingham di Championship. Le due squadre sono entrate in campo con 20 minuti di ritardo perché le porte in campo erano troppo alte.

A cura di Fabrizio Rinelli

La domenica pomeriggio del calcio inglese ha vissuto minuti di autentico caos. Ma andiamo con ordine. Dalla Championship, l'equivalente della nostra Serie B, fino alla Premier League, ciò che è accaduto oggi ha dell'incredibile. Due gare sono state ritardate o sospese per differenti problemi tecnici che sicuramente non dipendono dalle due squadre. Un blackout all'interno dello stadio Ellan Road ha infatti costretto gli arbitri di Leeds-Arsenal a sospendere la partita. Il malfunzionamento tecnico all'interno dello stadio non consentiva nemmeno il normale svolgimento del lavoro operativo del Var in cabina di regia.

Ecco perché è stato necessario ripristinare tutto prima di dare nuovamente il via alla gara sospesa dopo soli tre minuti di gioco. La partita di Championship, quella tra Hull City e Birmingham invece, in programma in origine alle 16:00, non è cominciata all’orario prestabilito a causa di un problema tecnico alle due porte. Gli arbitri, nel consueto controllo delle reti e dello stato delle porte poco prima del calcio d'inizio nel giro di ricognizione del rettangolo verde, hanno notato qualcosa che non andava proprio con le due porte: entrambe erano troppo alte.

Il direttore di gara, i guardalinee e gli uomini del Var hanno dovuto richiamare l'attenzione degli addetti allo stadio che sono dovuti intervenire prontamente. Nei video che arrivano dall'Inghilterra si vedono proprio gli operai e gli stessi direttori di gara che controllano con un metro l'angolo della porta, quello compreso tra il palo e la traversa. Pare proprio che ci fossero almeno un paio di centimetri in più, ai limiti del regolamento.

Ecco perché è stato necessario l'intervento degli operai che hanno dovuto smontare e riposizionare le porte in modo corretto dopo aver preso le misure. Gli addetti allo stadio hanno anche dovuto ricalibrare la goal line technology che sarebbe stata del tutto irregolare. La partita è ripresa alle 16:20. Dalle immagini si vede proprio uno degli operai intento a tagliare i due centimetri in più dalla parte finale dei due pali, prima di una porta e poi dell'altra, prima di risistemarle e rimetterle al loro posto all'altezza corretta.