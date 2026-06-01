Il video di Sterling che guida caoticamente sotto stupefacenti prima di schiantarsi in Lamborghini

È stato diffuso il video, girato dalla dash cam di un’altra vettura, che riprende la Lamborghini di Raheem Sterling cambiare corsia in maniera caotica e tagliare la strada a un furgone prima di schiantarsi. L’attaccante inglese era sotto effetto di stupefacenti, come appurato dalle forze dell’ordine.

Nelle ultime ore è emerso il video che riprende la Lamborghini di Raheem Sterling comportarsi in maniera caotica ad alta velocità in autostrada, prima di schiantarsi e portare così all'arresto del 31enne attaccante inglese, ex nazionale dei Tre Leoni attualmente militante nel Feyenoord. La guida spericolata di Sterling era conseguenza del suo stato di alterazione, come appurato dalla polizia che lo ha fermato e poi rilasciato con l'accusa di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Il filmato della Lamborghini di Sterling che sbanda in autostrada

Le immagini, filmate dalla ‘dash cam' di un'altra vettura alle spalle della Lamborghini dell'ex Liverpool e Manchester City, mostrano chiaramente il bolide del valore di oltre 300mila euro muoversi bruscamente dalla sinistra (che Oltremanica è la corsia della velocità più bassa) senza aver messo la freccia, attraversando le corsie dell'autostrada e portandosi sull'estrema destra fino a sfiorare lo spartitraffico tra i due sensi di marcia.

Raheem Sterling col trofeo della Premier League vinto col Manchester City nel 2021

Nel video, ottenuto dal ‘Daily Mail', si vede Sterling percorrere l'autostrada M3 nel tratto dell'Hampshire, che collega Londra alla costa meridionale inglese. Il filmato della sua condotta incontrollata al volante precede di qualche minuto l'arresto del calciatore, avvenuto giovedì scorso alle 9 del mattino con l'accusa di guida sotto l'effetto di stupefacenti, dopo che si era schiantato contro le barriere autostradali.

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La pericolosità della manovra dell'attaccante nato in Giamaica è resa ancora più evidente dal fatto che nell'immettersi nella corsia di sorpasso a destra senza preavviso, Sterling ha messo in difficoltà il guidatore di un furgone aziendale che evidentemente non se l'aspettava e, procedendo a velocità maggiore, è stato costretto a frenare. Successivamente il calciatore ha sterzato nuovamente verso sinistra, riattraversando tutte le corsie dell'autostrada.

Nel video si vede Sterling mentre guida con un palloncino di gas esilarante in bocca

Il video peraltro mostra abbastanza chiaramente qualcos'altro: a un certo punto si vede Sterling con un palloncino gonfiato in bocca. Il significato può essere uno solo, ovvero l'inalazione del cosiddetto ‘hippy crack', il gas esilarante usato per sballarsi e che porta con sé parecchi rischi per la salute, a parte il fatto decisamente grave di farlo in maniera incosciente mentre si è alla guida, per giunta ad alta velocità in autostrada.

Il filmato della ‘dash cam' è stato fornito da un istruttore di guida che era in vacanza con la sua famiglia nel Dorset. L'automobilista, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha dichiarato: "Ero nella corsia centrale quando, senza preavviso, una Lamborghini nera mi ha tagliato la strada, costringendomi a rallentare. L'auto prima è rientrata nella corsia interna, poi il conducente ha premuto a fondo l'acceleratore e ha sterzato bruscamente a destra attraversando tutte e tre le corsie, riuscendo a malapena a evitare di colpire lo spartitraffico centrale. Un autista di furgone che lo seguiva è stato costretto a frenare, dopodiché è ripartito a razzo, attraversando tre corsie e rientrando nella corsia interna".

"L'automobilista sbandava da tutte le parti, ma non avevo idea che fosse Raheem Sterling finché non ho visto che era stato arrestato con l'accusa di guida sotto l'effetto di stupefacenti presso lo svincolo di Minley. Raheem mi piace, ma come istruttore di guida sono molto preoccupato. Avrebbe potuto facilmente causare un grave danno a sé stesso e agli altri. È stato molto fortunato a non averlo fatto", ha concluso il testimone della vicenda.

Poco dopo le immagini del video, la Lamborghini di Sterling ha urtato la barriera laterale, è rimbalzata e ha fatto un mezzo testacoda, con le ruote che si sono alzate da terra di circa un metro. Il comunicato delle forze dell'ordine parla di "arresto con l'accusa di guida sotto l'effetto di stupefacenti, guida pericolosa, possesso di sostanze stupefacenti di classe C e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico", nonché di successivo "rilascio su cauzione in attesa del proseguimento delle indagini".

Fortunatamente l'incidente non ha coinvolto altre auto e non ci sono stati feriti. E tuttavia le ombre sulla fine di carriera del calciatore si allungano: i bei tempi sembrano molto lontani per Raheem, dentro e fuori dal campo.