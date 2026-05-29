Raheem Sterling arrestato dopo uno schianto in Lamborghini: è accusato di guida sotto effetto di droghe

Raheem Sterling sarebbe stato arrestato dopo un incidente con la sua Lamborghini in autostrada: è sospettato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Raheem Sterling sarebbe stato arrestato con l'accusa di guida sotto effetto di stupefacenti dopo un incidente avvenuto con la sua Lamborghini su un'autostrada inglese. A riportarlo è il Sun, secondo cui l'ex attaccante della nazionale dei Tre Leoni, oggi al Feyenoord, sarebbe stato fermato dalla polizia giovedì mattina sulla M3, nell'Hampshire, dopo essersi schiantato contro le barriere autostradali.

L'episodio sarebbe avvenuto poco prima delle 9 del mattino sulla carreggiata in direzione sud, nei pressi dello svincolo di Minley. Nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli e non risultano feriti. La polizia dell'Hampshire, citata dal tabloid britannico, ha confermato di aver ricevuto la segnalazione di una Lamborghini finita contro le barriere e di aver arrestato il conducente, identificato ufficialmente solo come un uomo di 31 anni del Berkshire. Secondo le informazioni raccolte e riportate dal Sun, l'uomo sarebbe proprio il calciatore inglese, di origine giamaicana, classe '94.

Raheem Sterling, sempre secondo la ricostruzione del Sun, sarebbe accusato di guida sotto effetto di droghe, guida pericolosa, possesso di una sostanza stupefacente di classe C (che, nel sistema britannico, comprende tra le altre anche sostanze tranquillanti) e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico. Dopo l'arresto sarebbe stato rilasciato su cauzione in attesa del prosieguo delle indagini.

La vicenda arriva in una fase complicata della carriera dell'ex esterno dell'Inghilterra. Sterling era esploso giovanissimo al Liverpool, poi al Manchester City ha vissuto gli anni migliori, vincendo quattro Premier League, cinque Coppe di Lega e una FA Cup. Molto meno fortunate sono state invece le esperienze successive con Chelsea e Arsenal, prima dell'uscita dal club londinese e del trasferimento al Feyenoord.

Con la nazionale inglese ha collezionato 82 presenze e 20 gol, diventando per anni uno dei riferimenti offensivi della squadra. Secondo una fonte vicina al calciatore citata dal Sun, però negli ultimi anni il giocatore avrebbe vissuto un forte peso psicologico legato alla sensazione di essere stato "dimenticato" dopo essere stato a lungo una delle star del calcio inglese. Dopo il Mondiale in Qatar del 2022 infatti non è più stato preso in considerazione dai vari CT che si sono succeduti sulla panchina della nazionale dei Tre Leoni.