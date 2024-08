Calciomercato: Inter su Gudmundsson, quasi fatta per Juve-Koopmeiners. Milan-Fofana, conferme da Fonseca

video suggerito

Le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti in tempo reale sulle trattative di oggi, 14 agosto. La Juventus è pronta ad affondare il colpo per Koopmeiners, con l’Atalanta che sembra ormai convinta dalla proposta da 50 milioni più 5 di bonus. Per la fumata bianca definitiva manca solo la conclusione della caccia al sostituto della Dea che dopo Brescianini, ormai ex promesso sposo del Napoli, prova a chiudere per O’Riley. In casa bianconera si aspetta anche la chiusura per Kalulu, mentre resta caldo il nome di Conceiçao del Porto, con Edwards dello Sporting e Nico Gonzalez sullo sfondo.

A proposito di Fiorentina, sempre forte il pressing su Gudmundsson anche se bisogna fare i conti con un tentativo in extremis dell’Inter, che vorrebbe rinforzare l’attacco con l’islandese. Nella trattativa potrebbe rientrare Arnautovic ma è tutt’altro che semplice. Per quanto riguarda il Napoli dopo il clamoroso epilogo per Brescianini, si entra l’affondo a Gilmour del Brighton, con la giornata di oggi che potrebbe essere decisiva. Tentativo anche con lo United per McTominay, anche se le parti sono lontane. Nel frattempo si sono riaperte le discussioni con il Chelsea per Osimhen e Lukaku: chissà che alla fine non si opti per uno scambio più conguaglio per chiudere il discorso. In casa Milan invece dopo gli innesti di Morata, Pavlovc e Royal, il prossimo uomo-mercato potrebbe essere Fofana alla luce anche della conferma di Fonseca. Attenzione intanto a Dybala: la sua permanenza alla Roma resta un'incognita, con l'Arabia Saudita che continua il pressing.

Juventus-Koopmeiners sempre più vicini, cosa manca per la chiusura con l'Atalanta

La Juventus è vicina a Koopmeiners dopo l’ultima offerta di 50 milioni più 5 di bonus. L’Atalanta sembra essersi convinta a cedere il centrocampista olandese, che non è nella disponibilità di Gasperini per la Supercoppa. Per la chiusura serve solo che la Dea si cauteli con l’innesto di Brescianini, dopo la frenata a sorpresa col Napoli, e quello dell’obiettivo O’Riley. I bianconeri intanto aspettano di concretizzare anche l’affare Kalulu per il quale sembra ormai tutto fatto. Dopo l’apertura di ieri per Conceiçao, la Juve non molla la pista per Nico Gonzalez della Fiorentina. In uscita ormai Szczesny dopo la decisione di una separazione consensuale, e anche McKennie con l’americano di difficile collocazione.

L'Inter prova un tentativo di mercato in extremis per Gudmundsson, Fiorentina più avanti

Nelle ultime ore bisogna registrare un tentativo in extremis dell'Inter per Gudmundsson. L'attaccante islandese è il profilo giusto per completare il reparto a disposizione di Simone Inzaghi, con Arnautovic che potrebbe gradire la destinazione Genoa. I nerazzurri però devono fare i conti con la Fiorentina che è molto più avanti nei discorsi: la Viola potrebbe chiudere anche in tempi brevi per l'attaccante. Per Rugani tutto fermo con l'Al Ain.

Napoli vicinissimo a Gilmour, Osimhen torna caldo per il Chelsea: possibile scambio di mercato con Lukaku

Sembrava fatta per Brescianini, con tanto di visite mediche, e invece ecco la chiusura a sorpresa con il centrocampista vicino ora all'Atalanta. Ora Manna si è concentrato su Gilmour del Brighton con il quale c'è già un accordo di massima: si lavora con il club. Intanto attenzione al Chelsea che è tornato alla carica per Osimhen, e potrebbe ragionare anche su un possibile scambio con conguaglio con Lukaku, obiettivo prioritario di Antonio Conte. Sullo sfondo resta Neres del Benfica, mentre in uscita Cajuste-Brentfors sembra essersi raffreddata

Fofana al Milan, arriva la conferma di Fonseca

Il Milan dopo Morata, Pavlovic ed Emerson Royal sembra essersi concentrato su Fofana. Il mediano a giudicare dalle ultime parole di Fonseca potrebbe essere davvero ad un passo. Le parole dell'allenatore portoghese infatti dopo l'ultima amichevole sono una conferma importante: "Serve un mediano davanti alla difesa? È Fofana il mediano davanti alla difesa… lo sappiamo tutti".

Roma, il futuro di Dybala è un'incognita: si tratta anche Boga

Quale futuro per Dybala alla Roma? Al momento la posizione dell'argentino è un'incognita, con l'agente che è arrivato nella Capitale. Al netto delle dichiarazioni di circostanza, con il diretto interessato che pubblicamente non ha mai dimostrato la volontà di partire, ci sarebbe stato un incontro con emissari dell'Arabia Saudita e i dirigenti della società capitolina.

Al di là della situazione dell'argentino il ds Ghisolfi prosegue la sua campagna acquisti in Francia: oltre al terzino del Rennes Lorenz Assignon infatti si sta trattando anche con il Nizza per riportare in Italia l'ex Sassuolo e Atalanta Jeremy Boga. In entrambi i casi c'è l'accordo con il calciatore e si sta cercando di trovare la quadra con il club.