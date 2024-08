video suggerito

Calciomercato, le news: Kalulu alla Juve, cosa manca per chiudere. Napoli, Brescianini fa le visite mediche Le trattative a meno di una settimana dall'inizio della Serie A: la Juve sta per chiudere 3 colpi, il Napoli si scatena e ne ha pronti 5. Roma, Dybala è un'incognita. Gli aggiornamenti su Milan e Inter.

Le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti in tempo reale sulle trattative di oggi, 13 agosto, vedono la Juventus coi riflettori puntati addosso: attende un segnale di apertura definitiva da Kalulu del Milan (nella foto) per chiudere l'operazione. In ballo c'è anche la situazione Koopmeiners, che ha sì rotto con l'Atalanta ma sul fronte dell'intesa tra club non si registrano novità. Attenzione agli sviluppi della vicenda Nico Gonzalez–Fiorentina: il calciatore ha chiesto la cessione e vuole la Champions, a Torino sono pronti ad accoglierlo ma il club viola non ha intenzione di lasciarlo andar via non avendo un'alternativa pronta.

Altra società che potrebbe dare un'accelerata agli affari, dopo lo stallo per la vendita di Osimhen, è il Napoli: Brescianini è pronto per le visite mediche, Gilmour è obiettivo tangibile come Neres dal Benfica, poi c'è Lukaku che aspetta solo di imbarcarsi sul primo volo per abbracciare Antonio Conte (suo forte sponsor). L'Inter ha salutato il rinnovo di Lautaro Martinez, un segnale forte per il futuro considerate le incertezze per i piani della nuova proprietà (Oaktree). La Roma, che ha piazzato un colpo importante in attacco con Artem Dovbyk, resta col dubbio Dybala. Quanto al Milan, dopo Morata e Pavlovic è arrivato anche Emerson Royal. Prossimi obiettivi? Hummels, nome caldo per la difesa poi c'è un ritorno di fiamma per Fofana.

La Juve aspetta il sì di Kalulu, cosa manca per Gonzalez e Koopmeiners

Pierre Kalulu sarà presto un calciatore della Juventus. È lui il difensore sul quale il club ha deciso di puntare dopo aver mancato l'ingaggio di Todibo (finito al West Ham). L'accordo col Milan è con la formula del prestito oneroso (3.5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 14 milioni (più 3 di bonus) e una fetta sulla futura rivendita del 10%. Cosa manca? Operazione ben avviata, serve che il calciatore sia effettivamente convinto di dire sì. Quanto a Koopmeiners, è tutto fatto con il calciatore (contratto da 4.5 milioni netti a stagione) ma non con l'Atalanta.

L'olandese ha dato lo strattone perché sia ceduto ed è questo il punto di forza dei bianconeri che hanno offerto al massimo 55 milioni (bonus compresi) rispetto ai 60 tondi tondi chiesti dai bergamaschi. Situazione simile la vive Nico Gonzalez che alla Fiorentina ha fatto sapere di voler andare via per giocare la Champions: la Juve (ma anche l'Atalanta) rientra in questo raggio di preferenze. Ma la Viola non ha intenzione di privarsi di lui se prima non prende il sostituto. E Gudmundsson non sembra muoversi dal Genoa.

Chi prende il Milan in difesa: il colpo può essere Hummels

La partenza di Kalulu non troverebbe il Milan impreparato. Il nome forte per i rossoneri è quello di Mats Hummels: il difensore tedesco sembrava a un passo dal Bologna, ma l'operazione è sfumata. La cessione ormai vicina libera un posto in difesa, la figura del forte centrale (svincolato) ex Borussia Dortmund è candidatura che può decollare. Intanto, ieri è arrivata l'ufficialità di Emerson Royal, terzo colpo dopo Morata e Pavlovic. A centrocampo la sorpresa potrebbe essere Fofana (mai uscito dai riflettori rossoneri).

Il Napoli sta per scatenarsi, pronti 5 colpi di mercato

Antonio Conte ha sottolineato come a meno di una settimana dall'inizio del campionato la squadra sia incompleta. L'attacco è casella da colmare con urgenza, non c'è più molto tempo: Lukaku non può aspettare per molto anche se l'intesa con lui è raggiunta. La trama dei contatti s'intreccia col Chelsea interessato a Osimhen. Per prenderlo (raccontano i tabloid) gli inglesi propongono 60 milioni e un calciatore oltre al belga. Chi? Potrebbe essere il portiere, Kepa, gradito al tecnico. Brescianini è un'operazione chiusa con la formula del prestito con obbligo di riscatto col Frosinone (fissato a 12 milioni di euro, scatterà al primo punto fatto dagli azzurri nel girone di ritorno): è un nome fatto dall'allenatore per il centrocampo a cui dovrebbe aggiungersi a breve anche Billy Gilmour del Brighton (circa 10 milioni). Non è finita perché il Napoli è vicinissimo a chiudere anche per Neres del Benfica (25 milioni più 5 in bonus).

Roma, il futuro di Dybala è un'incognita

Darboe e Solbakken sono ai saluti: l'uno va in prestito al Frosinone, l'altro all'Empoli. Nell'agenda della Roma, che ha portato nella Capitale un attaccante molto forte come Dovbyk, resta un'incognita: il futuro di Paulo Dybala. L’Al-Qadsiah ha messo sul piatto 25 milioni di euro a stagione, ma l’argentino si considera ancora pronto per il palcoscenico europeo. I giallorossi riflettono, perché nessuno è incedibile. Del resto le parole di de Rossi dopo l'amichevole con l'Everton sono state chiare: "Quelli che erano in Inghilterra sono tutti giocatori della Roma, poi vedremo che cosa succederà. Non solo per Dybala, ma per tutti".

Operazioni in entrata, sono ben tre che potrebbero vedere la luce nelle prossime settimane: il terzino destro, Lorenz Assignon del Rennes; il difensore centrale, Loic Badé del Siviglia, e un centrocampista, Boubakary Soumaré, tornato a Leicester dopo il prestito al Siviglia.

Inter, le ultime news di mercato: attenzione a Gudmundsson

Il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez è stata sicuramente un'ottima notizia. Quali saranno le prossime mosse per il futuro? Una di queste conduce ad Albert Gudmundsson sul quale c'è forte la Fiorentina. Il club nerazzurro non ha mai davvero abbandonato la pista che porta all'esterno del Genoa che può dire sì in cambio anche di importanti contropartite (Arnautovic).