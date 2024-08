video suggerito

La Juventus punta su Conceicao, discorsi aperti con il Porto: c’è un solo ostacolo da superare Conceicao vorrebbe lavorare assieme a Thiago Motta ma tra lui e la Juventus ci sono le richieste del Porto: cosa manca per la chiusura della trattativa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Francisco Conceicao è il nuovo rinforzo inseguito dalla Juventus. I piani sul mercato dei bianconeri virano verso il Portogallo dove la priorità è rappresentata dal figlio dell'ex allenatore del Porto: i discorsi sono già stati aperti e il nodo principale per la buona riuscita dell'affare è rappresentato dalle modalità di trasferimento.

Secondo le notizie di A Bola i bianconeri hanno già aperto un canale con i portoghesi e l'accordo sarebbe vicino. Giuntoli sta lavorando su un prestito con diritto di riscatto, ma il Porto chiede l'inserimento dell'obbligo per lasciar partire il suo giocatore.

La Juve è su Conceicao

L'ultimo nome aggiunto alla lista è quello dell'esterno portoghese. Al Porto, complice anche l'addio di suo padre Sergio in panchina, non avrà più così tanto spazio e nelle ultime settima è già stato al centro di diversi discorsi di mercato, tutti arenati. Secondo i quotidiani portoghesi Conceicao avrebbe aperto volentieri a un trasferimento alla Juventus, soprattutto grazie alla presenza di Thiago Motta.

L'ex allenatore del Bologna e il suo modo di giocare piacciono al portoghese e la prospettiva di vestire la maglia bianconera lo alletta. D'altra parte poi c'è la situazione che sta vivendo al Porto: con Vitor Bruno sarebbe quasi impossibile giocare e l'addio sembra l'unica opzione disponibile.

Il nodo sul trasferimento

I dialoghi sono aperti, ma resta da definire la modalità della cessione sulla quale nessuno ha intenzione di fare passi indietro. Secondo A Bola il Porto spinge per un prestito con obbligo di riscatto fissato attorno ai 30 milioni di euro, mentre la Juventus vorrebbe inserire solo il diritto di riscatto, senza trasformare l'affare in un trasferimento a titolo definitivo.

È l'unico ostacolo presente in questo momento. I portoghesi non sono disposti a fare passi indietro, almeno non nell'immediato, ma la volontà del giocatore potrebbe portarli a un ripensamento.