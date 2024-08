video suggerito

Clamoroso Napoli, salta l’arrivo di Brescianini dopo le visite mediche: andrà all’Atalanta Mancava solo l’ufficialità per Brescianini al Napoli, ma l’inserimento dell’Atalanta ha fatto saltare definitivamente l’affare: la ricostruzione dell’accaduto e cosa è cambiato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

È bastato un soffio per far saltare l'arrivo di Marco Brescianini al Napoli: il centrocampista del Frosinone aveva svolto le visite mediche con gli azzurri in mattinata ma a ora di pranzo l'affare è andato in frantumi per l'inserimento dell'Atalanta. Un capovolgimento di fronte inatteso che coinvolge anche il rientro in Italia di Cajuste che avrebbe invece dovuto firmare il contratto con il Brentford.

Perché Brescianini non andrà al Napoli

Da Napoli a Bergamo senza nessuna pausa. Ha del clamoroso quello che è successo oggi agli azzurri, sicuri di aver regalato ad Antonio Conte un nuovo centrocampista: Brescianini aveva già svolto le visite mediche e si aspettava solo l'ufficialità del presidente Aurelio De Laurentiis che a questo punto non arriverà per colpa dell'Atalanta.

Secondo quanto riportato da Sportitalia un cambio nelle condizioni dell'offerta ha fatto saltare tutto. Il Frosinone non ha accettato la nuova proposta degli azzurri e in questo quadro si è inserita l'Atalanta che ha soffiato il giocatore ai partenopei: l'irruzione dei bergamaschi dopo pranzo ha fatto sfumare definitivamente il trasferimento nonostante le visite mediche già superate e ora Brescianini è pronto a volare a Bergamo.

A influire sull'affare saltato c'è stato il mancato approdo di Cajuste al Brentford. Gli inglesi hanno cambiato idea proprio alla fine e il rientro del giocatore in Italia ha costretto il Napoli a cambiare l'offerta presentata al Frosinone: inizialmente era stato proposto un prestino oneroso da un milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni, ma il rientro del centrocampista ha portato la società azzurra a cambiare le sue condizioni.

L'Atalanta chiude l'affare: i dettagli

Da promesso sposo del Napoli Brescianini è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta. Decisiva è stata l'offerta presentata da Percassi che soddisfava completamente le richieste del Frosinone: i bergamaschi lo prenderanno a titolo definitivo per circa 13 milioni di euro, offrendogli un contratto di 4 anni più uno di bonus. Un'offerta che piace molto al Frosinone, tanto che la trattativa è praticamente chiusa e ci si aspetta il centrocampista a Bergamo già domani.

In tutto ciò c'è un'altra squadra a sorridere. È il Milan che incasserà il 50% della cifra del trasferimento, così come stabilito nel contratto del suo passaggio dai rossoneri al Frosinone.