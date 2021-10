Busquets non ha digerito il gol di Mbappé: “L’arbitro mi ha detto una cosa senza senso” La Francia ha battuto in rimonta la Spagna nella finale di Nations League grazie al gol molto discusso di Mbappé. La posizione di partenza irregolare dell’attaccante, e la decisione del direttore di gara e del Var hanno fatto discutere e non poco. Capitan Busquets ha rivelato il contenuto del conciliabolo con l’arbitro.

A cura di Marco Beltrami

C'è chi in casa Spagna proprio non ha digerito la sconfitta della Francia e in particolare l'episodio del gol vittoria di Mbappé. Si tratta di capitan Sergio Busquets che nel post-partita della finale di Nations League, ha detto la sua sul caso arbitrale della rete del francese, convalidata nonostante la sua posizione irregolare. E il perno del Barcellona ha svelato anche il contenuto del conciliabolo con il direttore di gara sulla questione.

Kylian Mbappé è in posizione irregolare sull'assist di Theo Hernandez, ma il gol è stato convalidato anche dal Var. Il motivo è legato al tocco di Eric Garcia, considerato una giocata, che annulla l'offside del terminale offensivo francese. Una decisione che comunque non ha convinto gli spagnoli. Infatti Busquets ha dichiarato: "Per noi sembrava fuorigioco, ma non c'è altra scelta che continuare e congratularsi con i campioni. Dobbiamo continuare su questa linea e fare un passo in più per conquistare titoli".

E il capitano della Spagna ha rivelato anche il contenuto della discussione con il direttore di gara, con la sua versione che non è stata gradita: "Abbiamo tirato bene la linea (del fuorigioco, ndr) e Mbappé era in fuorigioco ma l'arbitro ci ha detto che Eric García voleva giocare la palla e lui l'ha toccata. Ma non ha senso perché Eric vuole deviare la palla, non voleva giocarla ma deviarla come una qualsiasi difensore (con riferimento al suo intervento in scivolata, ndr)". E Busquets non nasconde il rammarico anche per aver la rimonta incassata in pochi minuti: "Quando stavamo meglio, hanno ribaltato tutto. Dobbiamo comunque essere positivi, per ottenere il pass per i Mondiali".