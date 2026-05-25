Cosa hanno detto le regate preliminari dell’America’s Cup vinte da Luna Rossa a Cagliari su New Zealand

L’equipaggio capitanato da Peter Burling e da Ruggero Tita ha vinto il match race decisivo delle regate preliminari di Cagliari dell’America’s Cup.

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Luna Rossa ha vinto il match race conclusivo delle regate preliminari della 38ª America's Cup a Cagliari. L'imbarcazione italiana ha vinto di fatto la finale contro team New Zealand. Gestione ottima e dopo un brivido nell'ultima parte con un finale perfetto è riuscita a imporsi. A vincere è stato l'equipaggio con Peter Burling e Ruggero Tita. Luna Rossa infatti ha corso con due equipaggi differenti. La prima delle regate preliminari è stata un trionfo sotto ogni punto di vista. Dal 24 al 27 settembre si tornerà in acqua a Napoli, dove la prossima estate si terrà l'edizione 2027.

La vittoria nel match race su New Zealand

Il match race che ha deciso le regate preliminari di Cagliari è stato splendido. C'erano le condizioni ideali. Mare più calmo rispetto ai primi due giorni di gare, e con una bella brezza. Luna Rossa sceglie la sinistra, la partenza è perfetta, magistrale. New Zealand parte in anticipo, ma la fretta è cattiva consigliera e produce una penalità. Luna Rossa in modo autoritario riesce a imporsi su New Zealand. Se è vero che sono solo regate preliminari e che si tornerà in acqua tra più di un anno per il trofeo vero, è anche vero che vincere aiuta a vincere.

Il sogno è vincere l'America's Cup 2027

A settembre le nuove regate preliminari, a Napoli, forse anche con le imbarcazioni americane e australiane (che hanno portato a sette il numero delle partecipanti). L'imbarcazione italiana sogna in grande, vuole vincere per la prima volta la manifestazione. Patrizio Bertelli, il patron, nei giorni scorsi lo ha detto in modo esplicito. Mentre il team director Max Sirena in un'intervista al Corriere della Sera era stato chiaro: "Se oltre a Sinner e Antonelli si vuole che i tifosi parlino di noi ddovremo per forza vincere, anche se i neozelandesi restano il tam d battere. Abbiamo lavorato tanto per avvicinarsi a loro, d'ora in poi non abbiamo più alcun tipo di alibi".