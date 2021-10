La Francia vince la Nations League, show a San Siro: Benzema e Mbappé affondano la Spagna La Francia vince la Nations League al termine di una partita folle che si è accesa improvvisamente nel secondo tempo. Dopo i primi 45 minuti privi di emozioni, il gol dell’iniziale vantaggio di Oyarzabal accende la gara a San Siro ma scuote la Francia. Benzema pareggia con un destro a giro favoloso e Mbappé fa esplodere di gioia Deschamps che si porta a casa il trofeo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nel primo tempo a San Siro succede poco: Varane esce per infortunio

Un'occasione iniziale per Benzema e un'altra per Sarabia, poi nulla più. È la sintesi perfetta del primo tempo della finale tra Spagna e Francia. L'atto conclusivo di questa edizione della Nations League non ha entusiasmato immediatamente il pubblico di San Siro presente allo stadio. Le due squadre si sono rispettate molto nei primi 45 minuti di gioco ma senza riuscire a trovare grossi spazi per impensierire entrambe le difesa.

Gavi illumina come sempre il centrocampo di Luis Enrique e nella lotta con Tchouameni ne esce un duello davvero straordinario che ha scaldato il cuore dei 37.000 presenti a San Siro. Mbappé ha trovato vita breve con Azpilicueta e Marcos Alonso sugli esterni, così come per vie verticali quando Sergi Busquets riusciva a chiudergli ogni tempo di giocata.

Nel finale di tempo la Francia perde per infortunio Varane che ha subito un problema al muscolo. Al suo posto, a freddo, è entrato Upamecano prima del fischio finale di Taylor che ha chiuso i primi 45′ di questa gara sul risultato di 0-0. La sensazione era che le due squadre fossero frenate.

Nella ripresa accade di tutto ma è la Francia a festeggiare la vittoria

La ripresa si apre un po' come si era conclusa la prima frazione. Le due squadre sono sempre rimaste molto in equilibrio, senza riuscire a sfondare nella difesa avversaria. Succede veramente poco, serviva un lampo, una giocata, un colpo di fortuna. E invece è stato un erroraccio difensivo di Upamecano ad aprire la partita ufficialmente e rompere lo 0-0. Sergio Busquets lancia Oyarzabal che sfrutta il buco del centrale della Francia e riesce a mettere in rete la palla dell'1-0 che non lascia scampo a Lloris.

Passano pochissimi secondi e la nazionale di Deschamps trova immediatamente la rete del pareggio con Benzema che raccoglie palla da Theo Hernandez e mette a segno un destro a giro che fa esplodere il popolo francese presente a Milano. Sembrava tutto finito e invece la Francia si è addirittura portata in vantaggio con Mbappé che ha sfruttato l'ennesimo assist di Theo Hernandez bravo a servire la palla d'oro all'attaccante del PSG che ha insaccato il gol vittoria della nazionale di Deschamps.

Tante le proteste degli spagnoli per la posizione di presunto fuorigioco di Mbappé ma dopo un check del Var l'arbitro ha confermato la rete. Assalto incredibile della Spagna nel finale ma Lloris dice no a Oyarzabal e la gara si chiude. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine e la Francia si porta a casa la Nations League.