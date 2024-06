video suggerito

Borussia Dortmund-Real Madrid, dove vedere la finale di Champions oggi in TV e streaming: diretta in chiaro e formazioni Borussia Dortmund e Real Madrid si sfidano per decidere chi vincerà la Champions League 2023/2024. Si gioca allo stadio Wembley di Londra con la diretta TV in chiaro su Canale 5. Le probabili formazioni di Ancelotti e Terzic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Borussia Dortmund-Real Madrid è la finale della Champions League 2023/2024. La squadra che ne ha vinte di più contro una outsider che nessuno si aspettava di vedere a Londra nell'ultimo atto del torneo continentale più importante: si gioca sabato 1 giugno con fischio d'inizio alle ore 21:00 allo stadio Wembley con la diretta TV in chiaro su Canale 5.

La favorita di sempre o la bella sorpresa, chi la spunterà? È questa la domanda che i tifosi di tutta Europa si stanno ponendo da quando si sanno i nomi della due finaliste: sarà la seconda gioia dei gialloneri tedeschi o i Blancos metteranno la loro quindicesima coppa in bacheca? Tutte domande che si rincorrono da giorni e che troveranno risposta solo a Wembley. Il Borussia di Edin Terzic si è guadagnato la possibilità di arrivare in finale eliminando il PSG, con due partite molto diverse e allo stesso modo incredibili; mentre la squadra di Carlo Ancelotti ha avuto ragione del Bayern Monaco riuscendo a sfruttare le caratteristiche di tutti i suoi fantastici solisti e ha centrato l'ennesima finale di Champions.

Sarà l’ultima partita con le squadre per due leggende come Toni Kroos e Marco Reus, quindi una serata da ricordare anche per altri motivi.

Ultime sulle formazioni: Ancelotti punterà sul solito l trio offensivo formato da Bellingham, Rodrygo e Vinicius. Lunin è febbricitante e ha viaggiato da solo per evitare di contagiare i compagni, tra i pali va Courtois. Terzic con il solito 4-2-3-1 con Füllkrug terminale offensivo e il trio alle sue spalle formato da Adeyemi, Brandt e Sancho

Partita: Borussia Dortmund-Real Madrid

Quando: sabato 1 giugno 2024

Orario: 21:00

Dove: Wembley Stadium, Londra

Diretta TV: Canale 5, Sky

Diretta streaming: Mediaset Infinity, Sky Go, NOW

Competizione: Champions League, Finale

Dove vedere Borussia Dortmund-Real Madrid in diretta TV: in chiaro su Tv8

La finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti su Canale 5. Si può vedere anche in abbonamento su Sky, con canali di riferimento Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Borussia Dortmund-Real Madrid dove vederla in diretta streaming

Anche la diretta streaming di Borussia Dortmund-Real Madrid sarà visibile senza costi aggiuntivi sul Mediaset Infinity mentre gli utenti abbonati a Sky, invece, potranno seguirla attraverso Sky Go. In alternativa, sempre a pagamento, c'è anche NOW, il servizio di streaming on-demand di Sky.

Champions League, le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Real Madrid

Terzic non cambierà nulla del suo 4-2-3-1 con Füllkrug terminale offensivo e il trio alle sue spalle formato da Adeyemi, Brandt e Sancho. Emre Can e Sabitzer in mediana con la linea difensiva davanti a Kobel composta da Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen.

Ancelotti sceglie i migliori e manda in campo il trio offensivo formato da Bellingham, Rodrygo e Vinicius. In mezzo al campo Valverde, Kroos e Camavinga. Carvajal e Mendy sulle fasce e a protezione di Courtois ci saranno Nacho e Rüdiger.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug. Allenatore: Terzic.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, F. Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Junior Vinicius. Allenatore: Ancelotti.