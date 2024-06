Chi è Slavko Vinčić, arbitro della finale di Champions finito nello scandalo per un clamoroso errore

video suggerito

Sarà Slavko Vinčić, 44 anni, l'arbitro della finale di UEFA Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Il fischietto sloveno ha già arbitrato il Borussia nel ritorno dei quarti di finale contro l'Atletico Madrid, con la squadra tedesca che si era conquistata il passaggio del turno vincendo 4-2. Nella fase a eliminazione diretta, è stato il fischietto anche di Bayern Monaco-Lazio, ritorno degli ottavi di finale con vittoria dei tedeschi per 3-0. In totale, l'arbitro sloveno ha diretto cinque partite di Champions League in stagione, quattro delle quali con squadre italiane in campo. Vinčić invece non ha mai arbitrato in carriera il Real Madrid.

Chi è Slavko Vinčić, arbitro della finale di Champions League

Vinčić ha iniziato ad arbitrare nel 2007, ed è diventato arbitro internazionale nel 2010. Ha partecipato agli europei del 2012 e del 2016 come arbitro di porta. È stato convocato dalla UEFA come arbitro per gli europei del 2024, dopo aver già diretto tre partite agli europei del 2021, tra cui il quarto di finale Belgio-Italia.

il 28 maggio 2020 fu coinvolto, suo malgrado e senza nessuna responsabilità, in una vicenda di sesso droga e armi. Vinčić ebbe la sola "colpa" di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, accettando un invito a pranzo che a posteriori avrebbe fatto meglio a rifiutare. L'arbitro si trovava in un casolare a Bjeljina, in Bosnia ed Erzegovina, quando la polizia fece irruzione ed arrestò circa 30 persone, tra cui il direttore di gara sloveno. Una volta raccontata la sua testimonianza, fu subito rilasciato dagli inquirenti, che lo ritennero completamente estraneo ai fatti.

La designazione integrale per la finale di Conference League

Ad aiutare l'arbitro Slavko Vinčić ci saranno i due assistenti Tomaž Klančnik & Andraž Kovačič, mentre il quarto uomo sarà il francese François Letexier. Tra lo staff arbitrale ci sarà anche l'italiano Massimiliano Irrati, con il ruolo di assistente al Var.

Referee: Slavko Vinčić (SLO)

Assistants: Tomaž Klančnik & Andraž Kovačič (SLO)

Fourth Official: François Letexier (FRA)

Reserve AR: Cyril Mugnier (FRA)

VAR: Nejc Kajtazović (SLO)

Assistant VAR: Rade Obrenović (SLO)

VAR Support: Massimiliano Irrati (ITA)