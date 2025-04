video suggerito

Barcellona-Borussia Dortmund, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Barcellona-Borussia Dortmund è la partita d’andata dei quarti di finale di Champions in programma oggi alle 21. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Barcellona e Borussia Dortmund si affrontano oggi nella sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League. Fischio d’inizio al Camp Nou della città catalana alle ore 21 per il primo round del confronto che mette in palio un posto in semifinale contro la vincente di Inter-Bayern Monaco. Il Barcellona è reduce dalla vittoria contro il Benfica, mentre i gialloneri hanno superato con qualche difficoltà il Lille. Ecco tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming dell’incontro.

Partita: Barcellona-Borussia Dortmund

Quando: mercoledì aprile 2024

Orario: 21:00

Dove: Camp Nou, Barcellona

Diretta TV: Prime video

Diretta streaming: Prime viceo

Competizione: Champions League, quarti di finale

Dove vedere Barcellona-Borussia Dortmund in diretta TV: non sarà trasmessa in chiaro

Dove vedere Barcellona-Borussia Dortmund in TV? La partita d'andata dei quarti di Champions si potrà vedere in esclusiva in TV su Amazon Prime. Questo significa che il match sarà visibile su smart TV collegandosi all'app della piattaforma, oppure sfruttando appositi dispositivi su televisori tradizionali. Nessuna possibilità di vedere il match in diretta in chiaro o su Sky.

Barcellona-Borussia Dortmund: dove vederla in diretta streaming

La partita tra il Barcellona e il Borussia Dortmund si potrà vedere in streaming su Prime Video disponibile dunque su dispositivi fissi e portatili. Basterà sfruttare una connessione a internet stabile per assistere al match dietro pagamento dell'abbonamento al servizio che riserva anche un'offerta promozionale. 30 giorni gratis per i nuovi utenti.

Barcellona-Borussia Dortmund: le probabili formazioni

Barcellona in campo con il 4-3-3 con il trio formato da Yamal, Raphinha e Ferran Torres, con Flick che punta ancora su Szczesny tra i pali. Borussia Dortmund con il 4-2-3-1 con Guirassy terminale offensivo e alle sue spalle il tridente Adeyemi, Reyna, Bynoe-Gittens. Le probabili formazioni:

Barcellona (4-3-3): Szczesny; Koundé, Martinez, Cubarsì, Balde; De Jong, Pedri; Fermin Lopez; Yamal, Ferran Torres, Raphinha. All. Flick

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Reyna, Bynoe-Gittens; Guirassy. All. Kovac.