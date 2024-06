video suggerito

Quanto guadagna chi vince la finale di Champions League, il premio per la squadra campione I premi della finale di Champions League e quanto guadagnerà una tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Nel dettaglio tutti i soldi in palio dal primo all’ultimo turno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quanto guadagnerà chi tra Real Madrid o Borussia Dortmund vincerà la finale di Champions League? Oltre al prestigio di mettere in bacheca il massimo trofeo continentale, la squadra che trionferà nell'ultimo atto in programma nello stadio di Wembley di Londra, incasserà anche un premio importante in termini di soldi. Ecco nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere sui guadagni della formazione vincitrice della Champions.

Quanto guadagna chi vince la finale di Champions, i soldi per la squadra vincitrice

La squadra vincitrice della Champions League, che raccoglierà l'eredità del Manchester City, incasserà un bonus di 4.5 milioni di euro oltre al trofeo rappresentato dalla Coppa dalle grandi orecchie. Questa la somma destinata per il Real Madrid o per il Borussia Dortmund, nel caso in cui dovessero vincere la finale. Questa cifra va ad aggiungersi al premio riservato alle due finaliste, per essersi qualificate nell'ultimo atto. Oltre ai proventi legati alla finale della Champions, bisogna poi tenere conto di tutti i guadagni incassati in tutta la stagione di Champions.

Il guadagno complessivo di chi vince la Champions League

Basti pensare che nella scorsa stagione il Manchester City campione ha incassato complessivamente circa 130 milioni di euro. Analizzando nel dettaglio i guadagni delle squadre che arrivano in finale di Champions, bisogna partire da lontano e dai proventi derivanti dalla qualificazione al massimo torneo europeo. Infatti chi accede alla Champions riceve un gettone di 15,64 milioni di euro. A questo poi bisogna aggiungere i premi relativi ai risultati con 2.8 milioni per ogni vittoria e 930mila euro per il pareggio. Chi si qualifica agli ottavi di finale incassa 9.6 milioni, mentre i quarti valgono 10.6 milioni, la semifinale 12,5 milioni e la finale come suddetto comporta un premio di 15.5 milioni.

Leggi anche Quanto guadagna la Fiorentina se vince la Conference League, il premio per la squadra campione

Dunque senza considerare i risultati della fase a gironi, chi vince la Champions potrebbe portare in dote una 70ina di milioni. A questi poi bisognerà aggiungere anche una somma relativa al coefficiente del ranking storico, di poco meno di 1.5 milioni di euro, e il market pool che riguarda i diritti televisivi. In questo caso da spartire c'è una fetta di 300 milioni di euro.