Le stelle più brillanti dell'Italia, nella finale degli Europei vinta contro l'Inghilterra, non sono state le punte. Ai calci di rigore, infatti, l'uomo decisivo è stato Gigio Donnarumma, che ne ha parati due, aggiudicandosi il premio di miglior giocatore del torneo. Nei 120 minuti precedenti, invece, a splendere è stata la coppia centrale della difesa azzurra, formata dai monumentali Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Quest'ultimo è stato l'autore del gol dell'1-1 e il protagonista di una partita quasi perfetta, nella quale, in coppia con il capitano azzurro, ha praticamente annullato Harry Kane, portando meritatamente a casa il premio di "Star of the match". Per questo motivo, è stato proprio il numero 19 di Italia e Juventus a presentarsi nella conferenza stampa post-partita, al fianco del c.t. Roberto Mancini. Qui, il viterbese ha dato vita a un bel siparietto, nel quale, ancora una volta, sono state protagoniste le bottiglie di birra e Coca Cola.

A differenza di quanto fatto da Cristiano Ronaldo con la Coca Cola e da Paul Pogba con la birra, Bonucci non solo non le ha spostate, ma ha addirittura bevuto entrambe. Arrivato nella stanza con entrambe le bottiglie in mano, ha inizialmente bevuto un sorso della prima, aggiungendo: "Me la sono meritata". Poi, immediatamente dopo, è passato alla Coca Cola, lasciandosi andare alla frase: "Beviamo tutto stasera". In attesa di ascoltare le domande dei giornalisti, ha poi ripetuto l'operazione, dissetandosi con entrambe le bevande.

Il suo gesto è fortemente in controtendenza rispetto a quello del suo compagno nella Juventus, il quale aveva tolto dalla sua vista le bottiglie di Coca Cola ammonendo di bere solo acqua, e del francese, con cui ha condiviso lo spogliatoio a Torino, che aveva replicato il gesto di CR7, ma con la birra, vista la sua religione che gli impedisce di bere alcolici.

L'euforia di Bonucci e le sue dichiarazioni

Quello di Bonucci è stato un gesto dettato dall'euforia per la vittoria degli Europei e non è stato l'unico visto che, al termine della conferenza, ha scattato un selfie con Mancini prima di uscire dalla stanza. Anche in campo, il difensore bianconero si è reso protagonista con le parole urlando in faccia alla telecamera: "It's coming to Rome". Dopodiché, si è rivolto ai tifosi inglesi, strillando loro: "Ancora pastasciutta dovete mangiare, ancora!"

Ai giornalisti, il difensore della Juventus ha raccontato la gioia provata durante quei momenti indimenticabili e la soddisfazione per un percorso che ha riportato l'Italia ai vertici del calcio europeo: