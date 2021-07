Autore del gol del pareggio che ha portato la partita ai supplementari, a segno poi dal dischetto nella sequenza finale dei calci di rigore, infine eletto Man of the Match al termine della gara: Leonardo Bonucci è stato uno dei maggiori protagonisti della finale dei campionati Europei vinti domenica sera a Wembley dall'Italia sull'Inghilterra e nel dopopartita ha perso ogni freno inibitorio, festeggiando il trionfo azzurro in maniera quasi selvaggia assieme al suo partner di mille battaglie Giorgio Chiellini.

I due difensori centrali della Nazionale, protagonisti di un Europeo strepitoso fatto di statistiche irreali, sono stati intervistati assieme dopo la gara mostrando ancora una volta un'affiatamento ed un'amicizia che vanno oltre il campo. Peraltro prima di presentarsi ai microfoni, Bonucci si è letteramente scatenato urlando a favore di telecamera "it's coming Rome", volendo sfottere gli inglesi sul trito e ritrito "it's coming home" che ha riempito la narrativa degli Europei Oltremanica negli ultimi giorni. No che non torna a casa il calcio, ammesso che l'Inghilterra lo sia mai stata, ma piuttosto torna a Roma nelle mani ben più amiche di chi ha vinto quattro volte i Mondiali e adesso due volte gli Europei.

Completamente trasfigurato, stravolto dalla trance agonistica, Bonucci si è poi lasciato andare a centrocampo ad altri urlacci mentre festeggiava assieme a Chiellini, con sguardo fiero rivolto verso gli spalti dove ancora erano presenti tifosi inglesi: "Ce lo succhianoooo, seeee". E poi ancora, sempre più spiritato: "Mangiate ancora pastasciutta, ne dovete mangiare ancora". Un urlo ulteriormente ribadito perché il concetto fosse chiaro: "Ancora pastasciutta dovete mangiare, ancora!".

Momenti di puro godimento, momenti che Bonucci ha voluto vivere al massimo senza curarsi di alcun filtro: è una notte che non dimenticherà.