Uno ha lottato come un leone, usando a volte anche le cattive, l'altro non è stato da meno segnando anche il gol del pareggio nei tempi regolamentari. Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, i gemelli della difesa azzurra si sono presi la scena anche nella finale degli Europei contro l'Inghilterra, quella che ha permesso alla Nazionale di salire sul tetto continentale. Un torneo praticamente perfetto quello della coppia difensiva di Mancini e della Juventus, che si è rivelato insormontabile anche per un bomber di caratura internazionale come Harry Kane.

Un'altra notte magica per Chiellini e Bonucci. Tutto il mondo esalta i due difensori centrali dell'Italia, capaci di disputare un Europeo di livello eccezionale, annichilendo spesso e volentieri i temibili attaccanti avversari. Temperamento, carisma, esperienza, mestiere, e tanta grinta: è quello che i due difensori hanno trasmesso a tutto il gruppo. E a fine gara, è andata in scena anche, un'intervista in combo ai microfoni di Sky, che ha catalizzato l'attenzione. Entusiasmo alle stelle per il muro difensivo italiano, che alla domanda sul valore di questo successo si è lasciato andare anche ad un'espressione colorita.

Alla domanda sul valore di questa vittoria infatti Leonardo Bonucci non ha utilizzato filtri: "La notte più bella della carriera? "Porca pu**ana. Io e Giorgio siamo arrivati a lottare insieme per questo trionfo. Le immagini dei tifosi in festa è qualcosa d'incredibile. Siamo stati grandissimi e ora siamo leggende". E Chiellini ha poi scherzato sulle possibilità di rivedere lui e Bonucci in coppia ai Mondiali: "Vediamo, è già tanto se riesco a correre domani. Leo e Gigio Donnarumma sicuramente ce la faranno. Io e Leo siamo diversi ma ci completiamo e sfruttiamo le nostre qualità. Ci vogliamo bene e pensiamo i nostri pregi senza pensare ai difetti".