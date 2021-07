Se Gigio Donnarumma è stato eletto miglior giocatore dei campionati Europei, davanti a lui un figurone lo hanno fatto anche Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci: tutto il mondo ieri sera ci ha invidiato la coppia centrale azzurra, portata ad esempio non solo di solidità in campo, ma anche di affiatamento, personalità e carisma. La prestazione nella finale vinta sull'Inghilterra – con tanto di gol decisivo per pareggiare il match e portarlo ai supplementari – è valsa a Bonucci il premio di Man of the Match, mentre Chiellini è diventato ovunque il sinonimo di Capitano e gladiatore che ogni tifoso vorrebbe nella propria squadra.

Del resto la coppia dei centrali della Juventus è stata letteralmente mostruosa durante tutto il torneo, con un dato statistico che lo certifica: entrambi hanno completato Euro 2020 senza che mai nessun avversario li abbia dribblati con successo e senza aver mai commesso un errore che abbia portato ad un tiro verso Donnarumma. Una muraglia umana, una diga vivente, contro la quale le altre squadre nulla hanno potuto, portando la striscia record di imbattibilità dell'Italia a ben 34 partite consecutive.

Alla luce di tutto questo, sembra davvero paradossale che Chiellini da qualche giorno sia senza squadra, dopo che il suo contratto con la Juventus è scaduto il 30 giugno scorso. Il rinnovo dovrebbe essere comunque imminente, visto che Massimiliano Allegri lo ha posto subito come suo primo desiderio appena tornato nel club bianconero. Un rinnovo che a questo punto tuttavia potrebbe essere biennale e non soltanto per una sola stagione, visto che sono in molti a chiedere al Capitano di arrivare ai Mondiali che si giocheranno in Qatar nel dicembre del 2022.

Nel dopo partita Chiellini ci ha scherzato ai microfoni di Sky Sport: "I Mondiali? Io è già tanto se riesco a correre domani. Gigio, sicuro. Leo pure. Io, piano…". Ci ha allora pensato Bonucci, che era al suo fianco, ad esprimere il pensiero degli italiani sul quasi 37enne Capitano azzurro: "Ci penso io a convincerlo, andiamo in vacanza insieme e lo convinco. Tranquilli". Per ora ci godiamo la vittoria negli Europei, ma un Chiellini così davvero sarebbe un peccato perderlo: anche Mancini lo sa.