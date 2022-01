Bonucci nel Best 11 della FIFA, usa l’ironia per togliersi un sassolino: “Alla fine sono entrato” Inserito nella migliore squadra della stagione ai The Best FIFA, Leonardo Bonucci ci ha scherzato su con un riferimento agli sfotto dei tifosi dopo la Supercoppa.

A cura di Marco Beltrami

Serata di gala, serata di premi per i protagonisti dello sport più bello del mondo. Mentre in Italia andavano in scena le ultime tre partite della 22a giornata di Serie A, la Fifa assegnava i suoi classici The Best, riconoscimenti destinati ai migliori interpreti della scorsa stagione. A vincere il premio riservato al miglior giocatore è stato Lewandowski, mentre un po' a sorpresa Donnarumma e Mancini sono stati beffati da Mendy e Tuchel, come miglior portiere e miglior allenatore. È stata anche eletto il classico Best 11 di FifaPro, ovvero la squadra composta dai calciatori migliori ruolo per ruolo.

E c'è stata anche gloria per tre calciatori italiani, premiati soprattutto per la splendida cavalcata dell'Italia a Euro 2020. Stiamo parlando di Donnarumma (che si è così riscattato), Jorginho e Bonucci. Quest'ultimo sembrava aver perso le speranze e invece alla fine è uscito anche il suo nome nella grafica della FIFA. Dopo Alaba del Real Madrid, e Ruben Dias del Manchester City, ecco spuntare il difensore della Juventus, che ha poi riproposto il tutto su Instagram con un messaggio simpatico.

Bonucci in particolare ha voluto scherzare su quanto accaduto negli ultimi giorni, in riferimento in particolare a Juventus-Inter di Supercoppa. In quell'occasione il difensore bianconero era rimasto gelato a bordocampo, senza riuscire ad entrare sul terreno di gioco, per il cambio in extremis alla fine dei tempi supplementari disposto da Allegri. Una sostituzione effettuata per guadagnare tempo e disporre di un rigorista, e che invece non si è concretizzata con i nerazzurri che proprio in quei secondi hanno trovato il gol vittoria. Anche a causa del parapiglia in panchina e della rabbia contro il segretario generale dell'Inter, Bonucci è finito nel mirino dei social.

Leggi anche Regolamento Supercoppa Italiana 2022: cosa succede in caso di parità

Ecco allora che per commentare il suo ingresso in extremis nella Best 11 della FIFA, il difensore della Juventus ha commentato con un ironico "Alla fine sono entrato" con tanto di faccine con la risata. Insomma il nazionale ha preferito scherzarci su, per poi celebrare il tutto con un lungo messaggio motivazionale: "Quando ti diranno che NON ce la farai. Quando ti diranno che NON sai farlo. Quando ti diranno che NON sei abbastanza. Tu NON credergli. CREDI a chi ti dice che puoi farlo. CREDI solo nei tuoi sogni. CREDI in te stesso. CREDI nei sacrifici che fai ogni giorno. CREDI solo di potere essere migliore giorno dopo giorno. È così che i sogni diventano realtà. E chi NON credeva in Te alla fine dovrà crederci. Grazie a tutti i colleghi che mi hanno votato nel BEST11 FIFA FIFPro. La seconda volta è ancora più bella della prima".