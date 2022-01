Oggi i vincitori dei Fifa The Best 2021, orario e dove vedere la premiazione in TV: Donnarumma e Mancini tra i finalisti

Oggi saranno svelati i nomi dei vincitori dei Fifa The Best 2021. In lizza ci sono due italiani: Roberto Mancini nella categoria allenatori, e Gianluigi Donnarumma per quanto riguarda i portieri. Occhi puntati sul The Best Fifa Men's Player che incoronerà il miglior giocatore del 2021: a contenderselo Messi, Lewandowski e Salah.

La cerimonia inizierà a partire dalle ore 19:00 in diretta streaming (per via della pandemia) dalla sede della FIFA di Zurigo. Il sito ufficiale della FIFA proporrà la diretta di tutta la cerimonia.

Ecco i finalisti per ogni categoria:

Miglior giocatore: Lewandowski, Messi, Salah

Miglior giocatrice: Hermoso, Kerr, Putellas

Miglior portiere: Donnarumma, Mendy, Neuer

Miglior portiere femminile: Berger, Endler, Labbè

Miglior allenatore di squadra maschile: Mancini, Guardiola, Tuchel

Miglior allenatore di squadra femminile: Cortes, Hayes, Wiegman

Miglior goal: Lamela, Schick, Taremi

