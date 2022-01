Quando si assegnano i premi del Fifa The Best: orario della cerimonia e dove vederla in TV e streaming Il prossimo 17 gennaio, con una cerimonia solamente virtuale, verranno assegnati i The Best FIFA 2021. Tra i candidati ci sono tre giocatori italiani.

A cura di Alessio Pediglieri

C'è grande attesa per sapere chi saranno i vincitori del The Best FIFA 2022, il premio creato dalla FIFA, che apre il nuovo anno ma di fatto chiude i riconoscimenti della passata annata calcistica. Bato da una ‘costola' del Pallone d'Oro, il The Best FIFA è tra i trofei personali maggiormente ambiti dai giocatori e attira ogni anno milioni di curiosi e tifosi calcistici. Il principale è ovviamente quello attribuito al miglio giocatore dell'anno solare e nell'ultima edizione venne assegnato a Robert Lewandowski, come miglior calciatore maschile.

Se nel 2020 il Pallone d'oro venne sospeso per la pandemia di Covid-19, non così fu per il The Best che ha continuato ad assegnare i riconoscimenti anche nell'ultima annata: lo scorso dicembre 2020 tra i principali premiati, oltre al polacco del Bayern Monaco, altri ‘The Best' vennero assegnati a Lucy Bronze e a Jurgen Klopp nelle varie categorie del trofeo. In questa edizione, a farla da padrone è ancora il Coronavirus: infatti i The Best FIFA verranno dati in modo virtuale, ovvero attraverso un evento online, senza che ci sia una vera e propria cerimonia tradizionale di presenza.

I voti finali sono la somma di quelli dati dai rappresentanti dei media, dai commissari tecnici e dai capitani delle Nazionali uniti a al voto dei tifosi, dal 2016, espresso attraverso il sito ufficiale dell'organismo internazionale. Anche quest'anno, come nelle passate stagioni, la FIFA e la Fifpro (l'Assocalciatori mondiale) hanno annunciato la rosa dei 23 candidati e tra questi spiccano tre italiani: Gigio Donnarumma (oggi al Psg), Leonardo Bonucci (Juventus) e Jorginho (Chelsea).

Robert Lewandowski ha vinto l’edizione 2020 battendo Cristiano Ronaldo e Lionel Messi

Quando si assegnano i The Best Fifa Football Awards 2021: l'orario della cerimonia

Quest'anno i vincitori del The Best FIFA saranno annunciati il prossimo 17 gennaio con una diretta che inizierà in prima serata. La cerimonia virtuale verrà svolta a Zurigo, in Svizzera. Come tradizione vuole saranno dieci le categorie da premiare, dal miglior giocatore al miglior goal, dalla miglior giocatrice alla top 11 della passata stagione.

Dove vedere la cerimonia dei Fifa The Best in diretta TV e in streaming

Non sarà possibile assistere di persona all'evento: il sito ufficiale della FIFA proporrà la diretta di tutta la cerimonia del The Best FIFA 2021, attraverso il proprio sito ufficiale, accessibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o tramite il proprio computer.