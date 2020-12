Robert Lewandowski è il miglior giocatore del 2020. L'attaccante polacco ha vinto il FIFA The Best. Il centravanti del Bayern Monaco ha battuto Cristiano Ronaldo e Leo Messi, che negli ultimi anni hanno vinto più volte il trofeo. Tra i premiati della serata anche l'italiano Mattia Agnese, che ha vinto il Premio Fair Play.

Lewandowski miglior giocatore del 2020, battuti CR7 e Messi

Era abbastanza prevedibile l'esito del Premio FIFA The Best 2020. Il polacco ha vinto cinque trofei in questo anno solare, li ha vinti tra giugno e settembre, e ha piegato Leo Messi, che in questo anno non ha ottenuto nemmeno un trofeo, e Cristiano Ronaldo, campione d'Italia con la Juventus. Proprio il portoghese ha tolto la scena al meritato vincitore con una serie di espressioni facciali con cuiha mostrato bene il suo stato d'animo.

La classifica, Lewandowski primo davanti a Ronaldo

Il bomber del Bayern ha chiuso con 52 punti e ha preceduto Cristiano Ronaldo che ne ha ottenuti 38, podio anche per Messi con 35. Quarto Mané che ha ottenuto 29 punti, quinto De Bruyne con 26. Nella top ten anche Salah (25), Mbappé (19), Thiago Alcantara (17) e Neymar (16).

Gli altri premi del FIFA The Best 2020

Jurgen Klopp è stato votato come miglior allenatore del 2020, Neuer miglior portiere, mentre il gol più bello lo ha realizzato Son del Tottenham. Lucy Bronze ha vinto il Premio di Miglior giocatorice del calcio femminile del 2020. Miglior portiere invece è Sarah Bouhaddi del Lione, la miglior allenatrice è Sarina Wiegman ,c.t. dell'Olanda. Il Premio Fair Play se l'è aggiudicato un ragazzo ligure Matteo Agnese, che ha salvato la vita a un avversario nel corso di una partita lo scorso gennaio.