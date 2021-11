Annunciati i candidati al The Best FIFA: quattro italiani in lotta per tre premi La Fifa ha annunciato i candidati per il premio The Best. Sono quattro complessivamente gli italiani in lotta per tre categorie, con i giganti del calcio.

A cura di Marco Beltrami

Non solo Pallone d'Oro, ma anche The Best. Si avvicina la fine dell'anno e il momento dei bilanci anche nel mondo del calcio. La Fifa attraverso un comunicato ha reso noto l'elenco dei candidati al premio The Best riservato ai migliori calciatori del 2021. Non ci sono in realtà particolari sorprese, con l'Italia che inevitabilmente fa il tifo per Jorginho protagonista del trionfo azzurro ai campionati europei, ma non solo. Ci sono infatti altri tre rappresentanti del Belpaese in altre due categorie.

Robert Lewandowski riuscirà a difendere il titolo 2020, o cederà lo scettro di The Best? Cristiano Ronaldo potrà conquistare il suo terzo The Best o Leo Messi metterà in bacheca il secondo trofeo? È ancora presto per dirlo e bisognerà aspettare la cerimonia del 17 gennaio 2022. Nel frattempo però si può votare sul sito della Fifa per scegliere tra i candidati, selezionati nelle varie categorie da una giuria di esperti una per il calcio femminile e una per il calcio maschile.

L'Italia dal canto suo potrà fare i conti su 4 rappresentanti, che proveranno a portare a casa il riconoscimento. Solo uno di loro però è stato inserito nella categoria "miglior giocatore" ovvero il perno del Chelsea e della Nazionale Jorginho. Eccezionale la sua scorsa stagione tra Blues e rappresentativa, anche se le ultime prestazioni in azzurro e qualche rigore di troppo sbagliato hanno fatto discutere. Un suo compagno lotterà per il titolo di miglior portiere ovvero Gigio Donnarumma, che spera di incassare questo ulteriore riconoscimento anche per consolarsi dopo un avvio di stagione 2021-2022 non troppo esaltante. Infine ci sono anche Roberto Mancini e Antonio Conte che potrebbero guadagnare il premio "The Best" di miglior allenatore.

La lista dei candidati al premio The Best 2021 come miglior giocatore

Questi i candidati nella categoria del miglior giocatore. Ci sono tutti i big del calcio europeo:

Karim Benzema (France / Real Madrid CF)

Kevin De Bruyne (Belgium / Manchester City FC)

Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC / Manchester United FC)

Erling Haaland (Norway / BV Borussia 09 Dortmund)

Jorginho (Italy / Chelsea FC)

N’Golo Kanté (France / Chelsea FC)

Robert Lewandowski (Poland / FC Bayern München)

Kylian Mbappé (France / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona / Paris Saint-Germain)

Neymar (Brazil / Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egypt / Liverpool FC)

La lista dei candidati al premio di miglior allenatore

Nella lista dei finalisti per il premio The Best riservato agli allenatori, sono due gli italiani presenti, ovvero Roberto Mancini condottiero dell'Italia campione d'Europa e Antonio Conte. Quest'ultimo dopo aver interrotto con la sua Inter l'egemonia Juve in Italia ora è pronto per una nuova sfida al Tottenham. I candidati:

Antonio Conte (Italy / FC Internazionale Milano / Tottenham Hotspur FC)

Hansi Flick (Germany / FC Bayern München / German national team)

Pep Guardiola (Spain / Manchester City FC)

Roberto Mancini (Italy / Italian national team)

Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / Argentinian national team)

Diego Simeone (Argentina / Atlético de Madrid)

Thomas Tuchel (Germany / Chelsea FC)

I candidati al premio The Best per il miglior portiere

Gigio Donnarumma, che al Psg si gioca il posto con Keylor Navas, è tra i migliori portieri dopo aver vinto il titolo di miglior calciatore degli Europei

Alisson Becker (Brazil / Liverpool FC)

Gianluigi Donnarumma (Italy / AC Milan / Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Senegal / Chelsea FC)

Manuel Neuer (Germany / FC Bayern München)

Kasper Schmeichel (Denmark / Leicester City FC)

Migliore allenatore del calcio femminile

Lluís Cortés (Spain / FC Barcelona)

Peter Gerhardsson (Sweden / Swedish national team)

Emma Hayes (England / Chelsea FC Women)

Beverly Priestman (England / Canadian national team)

Sarina Wiegman (Netherlands / Dutch national team / English national team)

Finaliste The Best per il titolo di miglior calciatrice

Tra le finaliste del premio di miglior calciatrice non ci sono rappresentanti di squadre del nostro campionato, né italiane.

Stina Blackstenius (Sweden / BK Häcken)

Aitana Bonmatí (Spain / FC Barcelona)

Lucy Bronze (England / Manchester City WFC)

Magdalena Eriksson (Sweden / Chelsea FC Women)

Caroline Graham Hansen (Norway / FC Barcelona)

Pernille Harder (Denmark / Chelsea FC Women)

Jennifer Hermoso (Spain / FC Barcelona)

Ji Soyun (Korea Republic / Chelsea FC Women)

Sam Kerr (Australia / Chelsea FC Women)

Vivianne Miedema (Netherlands / Arsenal WFC)

Alexia Putellas (Spain / FC Barcelona)

Christine Sinclair (Canada / Portland Thorns FC)

Ellen White (England / Manchester City WFC)

Miglior portiere femminile