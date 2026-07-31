Llorente sulle foto con Ferran Torres: “Mi sorprende che nel 2026 si parli del fatto che due uomini si mostrino affettuosi”

Marcos Llorente ha risposto su Instagram a una domanda sulle foto in vacanza col compagno di nazionale Ferran Torres.

Con una semplice frase, durante una sessione di domande e risposte sul suo profilo Instagram, Marcos Llorente ha messo a tacere tutte le robacce che sono state scritte – ovviamente sui social, nella loro versione peggiore – a commento delle foto che ritraevano il centrocampista dell'Atletico Madrid assieme all'attaccante del Barcellona Ferran Torres in vacanza assieme dopo aver trionfato ai Mondiali con la Spagna.

Dopo che le Furie Rosse hanno vinto la Coppa del Mondo battendo in finale l'Argentina, col gol decisivo ai supplementari proprio di Ferran Torres, i due compagni di nazionale – che sono anche grandi amici – sono andati in vacanza a Ibiza insieme ad altri amici. Sono circolate foto e video in cui si vedono abbracciati, con baci sulla guancia e gesti di complicità mentre nuotano, stanno su uno yacht o in spiaggia.

Llorente da parte sua ha anche postato una foto con la didascalia "Campeones de la vida" mentre brindano con un vino carissimo (in bella vista c'è una bottiglia di Romanée-Conti). Tutte queste immagini sono diventate virali e hanno generato parecchi commenti davvero miseri: da battute ironiche a speculazioni su una relazione sentimentale, fino a messaggi omofobi e insulti.

Un selfie di Marcos Llorente e Ferran Torres in vacanza assieme

Non ci sarebbe neanche bisogno di dire che le immagini in questione mostrano ovviamente solo quello che si vuole mostrare (e sottendere), all'interno di un gruppo in vacanza numeroso e variegato, né che Llorente è sposato felicemente con una figlia e che Torres vanta una solida ‘carriera' di playboy (è stato fidanzato tra le altre per due anni con Sira Martinez, figlia di Luis Enrique, e recentemente è stato fotografato con l'italiana Jasmine Hafez proprio a Ibiza).

I due campioni del mondo a Ibiza dopo la vittoria dei Mondiali con la Spagna

Non ce n'è bisogno perché nella vita privata possono fare quello che vogliono, il resto è spazzatura. "Perché credi che la gente abbia sollevato lo scandalo perché Ferran ti ha abbracciato?", è la domanda cui Marcos Llorente risponde così, allegando un'altra foto con Torres: "Mi sorprende che nel 2026 il fatto che due uomini si mostrino affettuosi sia ancora oggetto di dibattito, ma vista la mentalità prevalente, lo capisco. Per me, non c'è niente di più virile di un uomo sicuro di sé che non ha paura di mostrare il suo affetto all'amico".

La storia Instagram pubblicata da Marcos Llorente

Poche ore dopo Ferran Torres ha ripostato integralmente il messaggio di Llorente nelle sue storie, senza commenti, chiaramente condividendone il pensiero.