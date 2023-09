Bologna-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Bologna-Napoli è la partita della 5ª giornata di Serie A che si gioca alle ore 18 allo stadio Dall’Ara. Le ultime news sulle formazioni di Thiago Motta e Garcia.

Bologna–Napoli è la partita valida per la quinta giornata di Serie A. Si gioca, domenica 24 settembre, alle ore 18 allo stadio Dall'Ara di Bologna. La gara sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e in esclusiva, in streaming solo per gli abbonati a Dazn.

La squadra di Thiago Motta, che nell'estate scorsa è stato accostato proprio alla panchina degli azzurri per sostituire Luciano Spalletti, è forse il più brutto cliente che i partenopei possano trovare lungo la strada in questo momento delicato della stagione: gioca un buon calcio, è 11° in classifica (5 punti) ma appena a -2 dalla formazione di Garcia (7 punti, 5° posto) e in casa tenterà l'assalto ai campioni d'Italia reduci dall'impegno in Champions (vittoria per 2-1 col Braga). Non è l'unica insidia per il Napoli, il cui avvio di stagione è stato durissimo per le difficoltà manifestate nell'apprendere i dettami del nuovo allenatore, oltre a lacune in rosa (in difesa e a centrocampo). Nell'ultimo turno di campionato i rossoblù hanno pareggiato (0-0) a Verona mentre gli azzurri hanno rimontato a Marassi col Genoa (2-2).

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli. Thiago Motta va verso la conferma della stessa formazione vista all'opera al Bentegodi. Ci sarà anche Saelemaekers, ma l'ex Milan dovrebbe partire dalla panchina. Rrhamani, uscito quasi subito contro il Braga, ha riportato una una lesione di basso grado del muscolo semi-membranoso della coscia sinistra. Il difensore non ci sarà per un po' e Garcia deve valutare le migliori soluzioni possibili in virtù anche di un periodo molto intenso alla luce di 3 turni di Serie A ravvicinati prima della Champions (3 ottobre col Real Madrid).

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Thiago Motta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Partita: Bologna-Napoli

Quando: domenica 24 settembre 2023

Orario: 18:00

Dove: Stadio Renato Dall'Ara, Bologna

Diretta TV: Dazn

Diretta streaming: Dazn

Competizione: Serie A, 5ª Giornata

Dove vedere Bologna-Napoli in diretta Tv

La partita Bologna-Napoli sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Dazn ma solo per gli abbonati alla piattaforma che potranno vederla utilizzando una smart tv oppure sfruttando alcuni dispositivi come TimVision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o una console di gioco (Xbox, Play Station). L'alternativa per gli utenti di Sky è il canale 214 Zona Dazn (visibile solo a chi ha attivato il servizio).

Bologna-Napoli dove vederla in streaming

Bologna-Napoli sarà visibile in diretta streaming solo da Dazn. Gli abbonati potranno accedere al servizio attraverso la app oppure al sito dell'OTT. Non è prevista diretta streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli

Praticamente fatta la formazione del Bologna che nelle intenzioni di Thiago Motta dovrebbe ricalcare quella vista a Verona. Zirkzee in attacco è la pedina più pericolosa, avrà alle spalle un tridente composto da Ndoye, Ferguson, Karlsson. Nel Napoli non è da escludere il debutto di Natan in difesa ma Ostigard-Juan Jesus è la coppia che sarà riproposta. In avanti, Osimhen saldo al centro del tridente a cambiare potrebbero essere gli esterni.

