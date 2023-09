Il Napoli evita la sconfitta: Raspadori e Politano agganciano il Genoa, a Marassi è 2-2 Genoa-Napoli finisce 2-2. Grifoni avanti con Bani, poi raddoppia Retegui. Il Napoli si salva nell’ultimo quarto d’ora con i gol di Raspadori e Politano.

A cura di Alessio Morra

Il Napoli a Marassi pareggia 2-2 con il Genoa, che nel finale di partita è stato agganciato dai gol di Raspadori e Politano. Un Napoli a due facce: pessimo per un'ora abbondante, ma che nel finale di partita ha mostrato un grandissimo carattere che ha prodotto la rimonta e un punto.

Garcia a sorpresa esclude Rrahmani e nel tridente schiera Elmas. Gilardino cambia ancora modulo e gioca con il 4-4-1-1. La partita tecnicamente è bruttina. Il Napoli è lontano parente da quello della passata stagione e raramente si rende pericoloso. I padroni di casa giocano molto meglio ma nei primi 40 minuti solo una volta impegnano Meret, con il bomber Retegui. Nel finale di tempo il forcing del Genoa dà i suoi effetti quando sugli sviluppi di un corner segna Bani, è 1-0.

Nella ripresa Garcia si ripresenta con Politano, ma niente cambia ed è anzi il Genoa a trovare il gol. Meret e Ostigard si scontrano, il norvegese resta a terra e in un'azione confusa il più lesto è Retegui che con una fantastica girata al volo raddoppia, è 2-0. Per il Napoli sembra notte fonda, e le critiche sul capo di Garcia in quel momento si triplicano, considerato pure il ko con la Lazio di due settimane fa.

Il tecnico francese cambia ancora. Dentro Raspadori e Olivera. Pian piano il Napoli si rimette a giocare, ma è quando entra Cajuste per Lobotka che la squadra campione d'Italia si scuote. Lo svedese dà la scossa e contribuisce con un assist al gol di Raspadori. L'attaccante della Nazionale riceve e con un tiro potentissimo batte Martinez, 2-1. La partita si riapre al 78′. Sei minuti dopo c'è il pari di Politano, che riceve un pallone meraviglioso da parte di Zielinski e con un tiro al volo pareggia, 2-2.

Il Napoli la partita riesce a rimetterla in parità e prova pure a vincerla, nel finale senza Kvaratskhelia, che arrabbiato lascia il campo per Zerbin. Il Genoa, però, non sta a guardare e con una folata offensiva prova a tornare in vantaggio. Il 2-2 è il risultato finale. Si muove la classifica, il Napoli però è già a -5 dall'Inter capolista.