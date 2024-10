video suggerito

Il Cagliari ribalta il Torino (3-2): decide un autogol di Coco, Scuffet decisivo nel recupero Il Cagliari vince per la prima volta in casa in questo campionato, il Torino è stato sconfitto 3-2. Gol di Viola, Sanabria, Linetty e Palomino. Decisivo l’autogol di Coco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Cagliari batte il Torino, in rimonta, e allunga la sua serie positiva. In Sardegna la sfida finisce 3-2. Il match teso e vibrante è stato deciso dalla sfortunata autorete di Coco. La squadra di Nicola fa un bel balzo in classifica, mentre il Toro incassa la terza sconfitta consecutiva e conferma di avere enormi problemi in difesa: 11 gol subiti nelle ultime quatto partite dalla squadra granata.

Gol di Viola e Sanabria

Una partita gioca a ritmi altissimi, forse senza spunti di elevata tecnica, ma con un'intensità enorme, poco da Serie A. Le due squadre si somigliano, hanno un'impostazione che non si discosta, al di là di nomi e moduli. Tanta garra e tanti gol. Il primo è arrivato al 37′ quando l'arbitro Aureliano ha commesso un errore grave fischiando un fallo di Coco su Viola. Era il contrario. Viola calcia la punizione e sorprende Milinkovic-Savic, non nella giornata migliore. Tempo un minuto e mezzo e pareggia il Torino che sugli sviluppi di un corner insacca con Sanabria, che dedica il gol a Zapata, che ha chiuso il campionato già da qualche settimana.

A segno anche Linetty e Palomino

Nella ripresa il Toro sembra giocare meglio e passa in vantaggio con un super gol di Linetty, il polacco calcia dalla distanza e supera Scuffet. Una perla quella del centrocampista che non segnava in Serie A da quasi due anni. Nicola fa un paio di cambi e modifica l'assetto del Cagliari che al 73′ trova il pari con Palomino, che da due passi fa 2-2. Difesa del Torino messa malissimo. Pure l'argentino non segnava da quasi due anni. Passano quattro minuti e c'è il sorpasso dei padroni di casa. Gaetano innesca Piccoli, che mette in mezzo: Coco mette il piede e realizza un'autorete sfortunata. Il finale è all'arma bianca. Il Toro attacca, spinge, non molla di una virgola e va a un passo dal 3-3, ma Scuffett compie una parata fenomenale.