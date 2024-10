video suggerito

Orgoglio Genoa, rimonta il Bologna dallo 0-2. Il Como acciuffa il Parma con Nico Paz Due pareggi sono i risultati degli anticipi pomeridiani dell’ottava giornata di campionato: Genoa-Bologna 2-2 (decisivo Pinamonti con una doppietta per i liguri) e Como-Parma 1-1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Genoa trova la forza di acciuffare il Bologna nel finale e strappa un pari agrodolce (2-2). Como e Parma restano invischiate nella zona traballante della classifica in virtù del pareggio (1-1), laddove sono impelagati anche gli emiliani. Nei due anticipi dell'ottava giornata di campionato a spiccare è il successo sfumato dei rossoblù contro un Grifone malmesso e incapace di sfruttare almeno il fattore campo per dare uno scossone a una classifica tremenda: fa un passetto in avanti (è quartultimo), col rischio che la situazioni peggiori dopo la disputa delle altre partite in calendario.

In serata altre due gare: alle 18 il Milan affronta l'Udinese a San Siro, alle 20:45 a Torino c'è il big match del sabato tra la Juventus e la Lazio.

Genoa-Bologna 2-2, ai rossoblù non basta il forcing finale

Il Bologna ha piazzato l'uno-due micidiale che non ha dato scampo al Genoa, nell'occasione molto sfortunato. Lo racconta la dinamica dell'azione: Moro innesca Orsolini che rientra sul sinistro e batte a rete, la direzione della conclusione è centrale ma inganna il portiere (Leali) a causa della deviazione di Vazquez. Il raddoppio arriva su calcio d'angolo: l'estremo difensore in uscita spinge la palla fuori dall'area ma lì, su quella ‘mattonella' dove si trova Odgaard, non ci sono calciatori liguri abbastanza lesti da tamponare l'avversario che ha tutto il tempo di aggiustare la palla, prendere la mira e lasciar partire un rasoterra velenoso. Anche in questo caso il Bologna è aiutato da un pizzico di fortuna: la sfera sbatte sul palo interno e carambola in rete.

Il Genoa si aggrappa alla forza disperazione e agguanta il pareggio per i capelli. Accorcia le distanze (1-2) grazie a un grave errore di Casale, colpevole di aver mancato il controllo palla che ha permesso a Pinamonti di riaprire il match. Orgoglio e determinazione spingono il Grifone all'assalto finale: punizione dalla distanza di Martin che piazza una palla deliziosa per il centravanti, di testa la mette dentro.

Como-Parma 1-1, Nico Paz replica alla prodezza di Bonny

Il gol bellissimo di Bonny aveva illuso il Parma, passato in vantaggio a Parma grazie a un'autentica prodezza. Tutto nasce da un'incursione di Hernani, che serve verso il centro un cross basso: Bonny lo sfrutta inventando un colpo di tacco che lascia Audero di stucco. Il Como reagisce subito e trova il pareggio con Nico Paz: bello l'inserimento per vie centrali, altrettanto pregevole la freddezza mostrata dinanzi a Suzuki nel realizzare il gol dell'1-1.