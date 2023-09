Napoli in emergenza totale in difesa: anche Juan Jesus infortunato, Garcia ha una sola scelta Il Napoli è in emergenza totale in difesa. Juan Jesus è infortunato e salterà la trasferta di Bologna al pari di Rrahmani. A questo punto Rudi Garcia ha una sola soluzione a disposizione: la coppia centrale difensiva formata da Ostigard e Natan.

A cura di Fabrizio Rinelli

Rudi Garcia in conferenza stampa aveva detto che c'era la necessità di trovare un quarto difensore centrale da adattare in quel ruolo dopo l'infortunio di Rrahmani. Il centrale azzurro dopo la sfida di Champions contro il Braga, era stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Almeno tre partite di stop per lui che però lasciavano comunque tranquillo l'allenatore dei partenopei che aveva ancora in rosa Ostigard, Natan e Juan Jesus. Ma la sfortuna si è accanita sul Napoli.

Proprio dopo le parole di Garcia e l'ultimo allenamento di rifinitura alla vigilia della gara dei campani in casa del Bologna, il club partenopeo ha comunicato l'infortunio dello stesso Juan Jesus. "Juan Jesus si è fermato anzitempo per un risentimento muscolare alla coscia sinistra, non prenderà parte alla trasferta di Bologna". Una mazzata per gli azzurri che dovranno fare a meno anche del brasiliano contro gli emiliani lasciando a Garcia una sola soluzione possibile.

Il Napoli in questa settimana si giocherà tantissimo perché affrontare il Bologna di Thiago Motto al Dall'Ara non è mai facile per nessuno. Ecco perché Garcia dovrà capire davvero come ovviare a questa emergenza dato che adesso ha solo una coppia di centrali a disposizione: Ostigard-Natan. Per il primo il tecnico azzurro proprio oggi aveva speso parole molto importanti: "Voleva andare via per giocare, ho convinto lui e la società perché è un difensore forte, forte di testa, con una mentalità eccezionale, sono tranquillo con Leo che prenderà il suo posto”.

Ostigard in azione contro il Braga.

Per il secondo invece, difensore brasiliano classe 2001, le incognite sembrano essere tante. Soprattutto perché da titolare ancora non ha giocato nonostante avesse l'etichetta di essere stato preso come sostituto di un gigante come Kim. Pagato 10 milioni più bonus al Bragantino con un contratto di 5 anni da 1.1 milioni più bonus al giocatore, Natan sarà ora chiamato a scendere subito in campo. Da capire se Juan Jesus è stato risparmiato per Bologna in via preventiva per non rischiare oppure se Ostigard-Natan sarà la coppia di centrali in difesa anche contro il Real Madrid di Ancelotti in Champions il prossimo 3 ottobre.