De Laurentiis ha radunato il Napoli per un discorso motivazionale: ha fatto una sola richiesta A Castelvolturno si è presentato anche De Laurentiis per incontrare la squadra e spronarla in vista del Monza: ha parlato ai giocatori delle sue idee per il finale di stagione.

A cura di Ada Cotugno

Aurelio De Laurentiis vorrebbe un finale di stagione completamente diverso per il suo Napoli. Le direttive sono chiare: rimettersi in riga per le partite che restano da qui alla fine di campionato e limitare i danni quanto più possibile. È questa la sintesi del discorso che il presidente ha fatto alla squadra nella sua visita a Castelvolturno dopo un periodo di assenza a causa di impegni che lo hanno tenuto lontano dal centro sportivo.

Ieri il patron azzurro ha fatto visita alla squadra, pronta ad allenarsi sotto le direttive di Francesco Calzona per la partita in casa del Monza in programma domenica alle ore 15:00, ma non ha assistito alla sessione prevista per il pomeriggio. Il suo intento non era quello di supervisionare il lavoro svolto dai giocatori, ma soltanto quello di spronali con un discorso secco e sincero dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Atalanta.

In sostanza le sue richieste sono semplici e puntano, per quanto possibile, a ritrovare la strada smarrita da ormai troppo tempo. Al Napoli restano ancora otto partite per chiudere il campionato e sperare di centrare un piazzamento europeo, sicuramente meno prestigioso della Champions League, ma che assicurerebbe comunque continuità al progetto anche per il prossimo anno. La richiesta di De Laurentiis è provare a vincere tutte le gare da qui alla fine, di tenere la testa ben fissa sul presente e sul finale di stagione che può ancora regalare qualche piccola soddisfazione.

Il numero uno azzurro ci ha tenuto a fare questo discorso guardando negli occhi i suoi calciatori, senza affidare le parole ai social o a un freddo comunicato. Il messaggio che arriva dalla società è molto chiaro e serve per dare coraggio al Napoli in queste poche settimane che li separano dalla fine di uno dei campionati più difficili della loro storia recente.