Il Bologna fa la partita ma Montipò è insuperabile, il Monday Night con il Verona finisce 0-0 Senza gol Verona-Bologna. I rossoblu dominano, ma non riescono a conquistare il successo nonostante un super Karlsson. Il Verona ringrazia Montipò e aggancia il Napoli al quinto posto.

A cura di Alessio Morra

In una giornata di campionato con 37 gol l'ultimo match in programma termina sullo 0-0. Il Bologna fa la partita, gioca meglio, ma non conquista i tre punti contro il Verona, salvato da un ottimo Montipò. Karlsson tra i migliori. Infortuni per Doig e Folorunsho.

Il Monday Night della 4ª giornata di Serie A è stato bello, non estremamente spettacolare, ma molto intenso con in campo due squadre che quando hanno avuto la possibilità hanno sempre provato a giocare e lo hanno fatto a viso aperto. Thiago Motta esclude Posch e Orsolini, Baroni schiera gli undici titolari, è fuori Lazovic. Il Bologna parte meglio, se la gioca alla sua maniera, ma non riesce a essere incisivo sotto porta.

Il Verona invece pian piano guadagna campo e a cavallo della mezz'ora vive due momenti di passione. Perché Folorunsho segna, ma il gol viene annullato per una posizione irregolare di Hien. Poco dopo i padroni di casa chiedono un rigore, che non c'è.

Nel finale di tempo Montipò è bravissimo, vola e respinge una conclusione meravigliosa di Karlsson, autore di una giocata da top player. Il secondo tempo invece è meno equilibrato. Perché è il Bologna a fare totalmente la partita e il Verona può solo difendersi. La squadra rossoblu vola anche grazie a un ispiratissimo Karlsson. Lo svedese va ancora vicinissimo al vantaggio, ma Montipò è strepitoso.

Ma a sorpresa dopo un'ora di gioco Karlsson esce, in campo Orsolini. Mentre Posch rileva De Silvestri. L'austriaco ha una buonca occasione, ma non riesce a essere incisivo. L'uscita di scena dello svedese toglie qualcosa al reparto offensivo del Bologna. Mentre Baroni è costretto a sostituire Folorunsho, ko come Doig.

Nel finale le squadre sono stanche. Il Bologna cala tanto, il Verona tiene, ma appena cala è dura. Orsolini si innesca, ci prova, ma non va. Fabbian ha un'occasione, ma di testa colpisce male. Lo 0-0 è il risultato finale. Il Bologna sale a 5 punti, il Verona invece è a quota 7. Quinto posto condiviso, pure con il Napoli.