Boban scopre in diretta che Bastoni è il migliore in campo di Bayern-Inter e sbotta: "Capiscono poco" Boban molto critico per il premio di Mvp a Bastoni dopo la sfida di Champions tra Bayern Monaco e Inter. Non ha usato mezzi termini.

A cura di Marco Beltrami

Zvonimir Boban non è uno che usa troppi giri di parole, e lo ha dimostrato ancora una volta dopo Bayern-Inter. L'ex calciatore del Milan opinionista Sky, è rimasto molto colpito dal fatto che sia stato Alessandro Bastoni ad essere premiato come migliore in campo dell'andata dei quarti di finale di Champions League. Una decisione criticata, anche in modo perentorio.

Boban sorpreso dopo Bayern-Inter stupito dal premio MVP a Bastoni

Zvone ha speso parole di grande stima nei confronti soprattutto di Thuram e Lautaro, che a suo dire "non hanno mai giocato così", contro il Bayern. Nel suo intervento l'ex dirigente UEFA ha spiegato in merito alla prestazione dei giocatori dell'Inter: "La coppia d'attacco è stata incredibile, ovviamente senza nulla togliere a tutta la squadra per la prestazione completa. I due davanti però incredibili e fantastici. Ovvio anche tante letture di Mkhitaryan e di Barella che ha fatto tante giocate di classe. Magari non si sono viste perché i due davanti erano dominanti. Mi ha impressionato la personalità dall'inizio".

Boban spiega perché il premio a Bastoni non va bene per lui

A questo punto però la padrona di casa Federica Masolin ha informato Boban del premio di MVP a Bastoni. Boban non ha nascosto il suo stupore: "Non capiscono un… poco. Capiscono poco di calcio con tutto il rispetto di Bastoni. Stasera con una vittoria, tu lo dai ad un difensore, non ha proprio nessun senso". Quando si è aperto un vero e proprio dibattito in studio, il croato ha rincarato la dose anche se con il sorriso: "Stasera con una vittoria, tu dai questo premio ad un difensore, non ha proprio un senso. Quando ero io a capo del calcio Uefa, questo non sarebbe mai successo, mai. Mai (ride, ndr)"

Anche mister Capello è sembrato d'accordo con questo intervento con Boban che ha poi spiegato il suo punto di vista. Nulla di personale contro Bastoni, con tanto di complimenti per la sua prova comunque positiva: "Il premio ad un difensore? A Carlos Augusto ci stava, Bastonio io lo adoro perché ha classe e ha disputato un'ottima partita. Io avrei votato Lautaro".